Doanh nghiệp tiếp tục mua lại trái phiếu trước hạn trong tuần qua

(TBTCO) - Trong tuần đầu của năm 2026, doanh nghiệp đã mua lại 8 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, nối tiếp xu hướng mua lại mạnh trong năm 2025 với tổng giá trị hơn 320.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo thị trường trái phiếu tuần qua của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), thị trường ghi nhận 1 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2025 vừa qua, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 621.672 tỷ đồng. Trong đó, phát hành ra công chúng ghi nhận 35 đợt với quy mô 55.354 tỷ đồng, chiếm 8,9% tổng giá trị, còn lại là 522 đợt phát hành riêng lẻ với giá trị 566.318 tỷ đồng, tương ứng 91,1%.

Nguồn: VBMA.

Ở chiều ngược lại, hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn tiếp tục diễn ra sôi động. Tuần qua, các doanh nghiệp đã mua lại 8 tỷ đồng trái phiếu. Tính trong cả năm 2025 trước đó, tổng giá trị mua lại trước hạn đạt 320.388 tỷ đồng, tăng 46,5% so với năm 2024. Nhóm ngân hàng dẫn đầu với khoảng 216.759 tỷ đồng, chiếm 67,7% tổng giá trị mua lại.

Trong phần còn lại của năm 2026, tổng giá trị trái phiếu đến hạn ước khoảng 203.916 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 124.702 tỷ đồng, tương đương 61,2% tổng giá trị đáo hạn, tiếp theo là nhóm ngân hàng với 22.755 tỷ đồng, chiếm 11,2%.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong kỳ đạt bình quân 6.044 tỷ đồng mỗi ngày. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu riêng lẻ đạt khoảng 27.000 tỷ đồng.