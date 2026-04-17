Quy chế này quy định việc sử dụng Hệ thống công nghệ thông tin quản lý Người hành nghề chứng khoán của UBCKNN để cập nhật, tra cứu thông tin về người hành nghề chứng khoán.

Theo dự thảo, hệ thống được sử dụng để cập nhật, quản lý và tra cứu thông tin về người hành nghề chứng khoán. Trong đó, quy trình cập nhật thông tin hành nghề được quy định rõ theo hai nhóm đối tượng.

Cụ thể, các tổ chức sử dụng NHNCK thực hiện cập nhật thông tin thông qua Hệ thống SCMS và Hệ thống FMS bằng chức năng báo cáo theo hướng dẫn. Đối với cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán (CCHNCK), việc cập nhật được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống NHNCK tại địa chỉ https://nguoihanhnghe.ssc.gov.vn bằng tài khoản được cấp. Sử dụng chức năng báo cáo để cập nhật quá trình hành nghề. Chi tiết các bước thực hiện theo tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống.

Dự kiến sử dụng Hệ thống công nghệ thông tin quản lý Người hành nghề chứng khoán.

Dự thảo cũng đề cập quy trình chuyển đổi chứng chỉ hành nghề chứng khoán từ bản giấy sang bản điện tử. Theo đó, người hành nghề thực hiện chuyển đổi trực tuyến trên Hệ thống NHNCK, trong khi các tổ chức sử dụng NHNCK phối hợp xác thực thông tin hành nghề thông qua các hệ thống quản lý liên quan.

Bên cạnh đó, dự thảo đưa ra các yêu cầu về bảo mật tài khoản như sử dụng mật khẩu phức tạp, thay đổi định kỳ và không chia sẻ thông tin đăng nhập. Các trường hợp vi phạm hoặc có dấu hiệu lộ lọt thông tin sẽ bị khóa tài khoản nhằm bảo đảm an toàn hệ thống.

Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì sẽ áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. Quy chế này được kỳ vọng góp phần tăng cường minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực chứng khoán.

