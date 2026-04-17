Dự kiến sử dụng hệ thống công nghệ thông tin quản lý người hành nghề chứng khoán

Tấn Minh

11:27 | 17/04/2026
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Quy chế sử dụng Hệ thống công nghệ thông tin quản lý người hành nghề chứng khoán (NHNCK), nhằm hoàn thiện khung pháp lý phục vụ công tác quản lý, cập nhật và tra cứu thông tin hành nghề trên môi trường số.
Quy chế này quy định việc sử dụng Hệ thống công nghệ thông tin quản lý Người hành nghề chứng khoán của UBCKNN để cập nhật, tra cứu thông tin về người hành nghề chứng khoán.

Theo dự thảo, hệ thống được sử dụng để cập nhật, quản lý và tra cứu thông tin về người hành nghề chứng khoán. Trong đó, quy trình cập nhật thông tin hành nghề được quy định rõ theo hai nhóm đối tượng.

Cụ thể, các tổ chức sử dụng NHNCK thực hiện cập nhật thông tin thông qua Hệ thống SCMS và Hệ thống FMS bằng chức năng báo cáo theo hướng dẫn. Đối với cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán (CCHNCK), việc cập nhật được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống NHNCK tại địa chỉ https://nguoihanhnghe.ssc.gov.vn bằng tài khoản được cấp. Sử dụng chức năng báo cáo để cập nhật quá trình hành nghề. Chi tiết các bước thực hiện theo tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống.

Dự kiến sử dụng Hệ thống công nghệ thông tin quản lý Người hành nghề chứng khoán. Ảnh: Đức Thanh

Dự thảo cũng đề cập quy trình chuyển đổi chứng chỉ hành nghề chứng khoán từ bản giấy sang bản điện tử. Theo đó, người hành nghề thực hiện chuyển đổi trực tuyến trên Hệ thống NHNCK, trong khi các tổ chức sử dụng NHNCK phối hợp xác thực thông tin hành nghề thông qua các hệ thống quản lý liên quan.

Bên cạnh đó, dự thảo đưa ra các yêu cầu về bảo mật tài khoản như sử dụng mật khẩu phức tạp, thay đổi định kỳ và không chia sẻ thông tin đăng nhập. Các trường hợp vi phạm hoặc có dấu hiệu lộ lọt thông tin sẽ bị khóa tài khoản nhằm bảo đảm an toàn hệ thống.

Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì sẽ áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. Quy chế này được kỳ vọng góp phần tăng cường minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực chứng khoán.

Xem chi tiết dự thảo quy chếtại đây!

Bài liên quan

Chứng khoán EVS bị xử phạt 290 triệu đồng do nhiều vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ

Thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển bền vững

Hoàn thiện khuôn khổ hành nghề chứng khoán, tạo nền cho chuyển đổi số và nâng hạng thị trường

SHB đồng hành cùng hộ kinh doanh số hóa với chương trình ưu đãi lên tới 3 tỷ đồng

Quảng Trị chỉ đạo chủ dự án ODA đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành giải ngân 100% vốn

Ngày 17/4: Giá bạc biến động giảm sau nhịp tăng

Tỷ giá USD hôm nay (17/4): Tỷ giá tự do rơi sâu gần 300 đồng, DXY quanh 98 điểm khi căng thẳng dịu bớt

Cuộc tái cấu trúc tại Vinaseed: Thay đổi hơn 20% nhân sự, bình quân 2 ngày đổi một vị trí

Vietjet và SPDB Financial Leasing ký kết thoả thuận tài trợ thuê mua 10 tàu bay Comac

Áp lực ngắn hạn gia tăng, nhưng dư địa hút vốn cho thị trường trong trung hạn vẫn mở

(TBTCO) - Áp lực từ lãi suất, lạm phát và dòng tiền tạo lực cản trong ngắn hạn, song việc nâng hạng thị trường chứng khoán được kỳ vọng mở ra dư địa thu hút dòng vốn quốc tế, hỗ trợ triển vọng trung hạn.
Sau năm "hụt nhẹ" kế hoạch, Bảo hiểm BIC đặt mục tiêu doanh thu phí năm 2026 vượt mốc 6.000 tỷ đồng

Năm 2026, Bảo hiểm BIC đặt mục tiêu tăng trưởng tích cực với doanh thu phí bảo hiểm đạt 6.230 tỷ đồng, tăng 17% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 780 tỷ đồng, tăng gần 16%. Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh, BIC dự kiến mở rộng lĩnh vực hoạt động, kinh doanh.
Đại hội đồng cổ đông FPT: Cổ đông lo ngại về mức độ pha loãng cổ phiếu vì phương án ESOP

(TBTCO) - Ngày 16/4/2026, Công ty cổ phần FPT tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với số lượng cổ đông tham dự cao kỷ lục: 2.730 cá nhân và tổ chức. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 cùng loạt tờ trình về phương án tăng vốn thông qua chào bán cổ phiếu cho người lao động (ESOP), thay thế thành viên Hội đồng Quản trị...
Chứng khoán phái sinh ngày 16/4: Sắc xanh chiến thắng trong phiên đáo hạn

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh. Tuy nhiên, đà tăng của giá hợp đồng tương lai đáo hạn phiên hôm nay có phần nhỉnh hơn. Dòng tiền giao dịch sôi động hơn ở kỳ hạn mới.
Khối ngoại gom mạnh VIC, nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục nâng đỡ thị trường

(TBTCO) - Cổ phiếu Vingroup tiếp tục được khối ngoại tập trung giải ngân lớn. Ở chiều ngược lại, khối ngoại chốt lời cổ phiếu Vinhomes. Cả hai cổ phiếu "nhà Vingroup" đều đồng loạt tăng giá, đóng góp đáng kể vào xu hướng tăng của VN-Index.
Chứng khoán ngày 16/4: VN-Index nối dài đà tăng nhờ cổ phiếu trụ

(TBTCO) - Hôm nay (16/4), VN-Index tiếp tục tăng mạnh, tiến sát mốc 1.820 điểm với động lực chính từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận sự phân hóa rõ nét khi phần lớn cổ phiếu giảm giá, thanh khoản đi ngang và dòng tiền chưa lan tỏa.
Chứng khoán VPS đặt mục tiêu mở rộng quy mô, tăng trưởng lợi nhuận 28,6%

(TBTCO) - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán VPS Lê Minh Tài cho biết, mục tiêu năm 2026 của VPS là mở rộng quy mô, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và tăng cường năng lực công nghệ.
Infographics: Khoảng 12.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được phát hành trong quý I/2026

(TBTCO) - Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, quý I/2026, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt khoảng 12.000 tỷ đồng, cao gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước.
Định hình mô hình quản trị thuế hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách và chuyển đổi số

Ông Bùi Cao Nhật Quân trở thành Chủ tịch Nova Group

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII: Mở rộng lan tỏa, thúc đẩy hội nhập trong giai đoạn mới

Đấu thầu mua 300.000 tấn gạo năm 2026: Đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch

Nhiều giải pháp ổn định giá trước áp lực chi phí sản xuất gia tăng

Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

Thuế tỉnh Quảng Ngãi nâng cao kỹ năng kiểm tra, giám sát rủi ro hóa đơn cho công chức thuế

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Thêm chỉ dẫn quan trọng cho Dự án BT cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

Ngày 15/4: Giá heo hơi đồng loạt tăng tại cả 3 miền trên cả nước

