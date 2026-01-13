Giá vàng hôm nay ngày 13/1: Vàng trong nước bật tăng mạnh theo đà leo thang của vàng thế giới

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng 13/1 bật tăng mạnh, với mức điều chỉnh phổ biến từ 1 - 2,2 triệu đồng/lượng tại nhiều thương hiệu. Trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng gần 2%, kéo chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới lên hơn 15 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Theo khảo sát của phóng viên, giá vàng trong nước rạng sáng ngày 13/1 bật tăng mạnh so với phiên trước đó. Tại các doanh nghiệp lớn như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, SJC và PNJ, giá mua - bán vàng miếng đồng loạt tăng 2,2 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lên vùng 160 - 162 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng và nhẫn trong nước sáng 13/1. Nguồn: PV tổng hợp.

Cùng xu hướng này, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức 159,5 triệu đồng/lượng mua vào và 162 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn cũng ghi nhận diễn biến tích cực tại hầu hết các thương hiệu. Vàng nhẫn SJC được giao dịch ở mức 156,5 triệu đồng/lượng mua vào và 159 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn tăng lên 156 triệu đồng/lượng mua vào và 159 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn rạng sáng hôm qua 1,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mức 156 - 159 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Đối với Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn đạt 158 triệu đồng/lượng mua vào và 161 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Tại Tập đoàn Phú Quý, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 157 - 160 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng nay lúc 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam) ở mức 4.599,7 USD/ounce, tăng gần 2% so với 24 giờ trước, tương đương mức tăng khoảng 88,9 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 146,8 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí. Trong khi đó, giá vàng miếng trong nước tiếp tục neo ở vùng cao, khiến chênh lệch giữa hai thị trường duy trì quanh mức 15,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng ngày 13/1 (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Đà tăng mạnh của vàng được thúc đẩy bởi tâm lý né tránh rủi ro gia tăng trên thị trường tài chính toàn cầu, trong bối cảnh xuất hiện những bất ổn liên quan đến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Chủ tịch FED Jerome Powell hiện đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra liên quan đến việc cải tạo trụ sở FED và các phát biểu trước Quốc hội. Ông Powell cho rằng đây là hành động gây sức ép từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump, sau khi ông từ chối thực hiện các yêu cầu cắt giảm lãi suất mạnh tay.

Theo nhận định của hãng tin AP, căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ và FED đang leo thang ở mức chưa từng có, trong bối cảnh ông Trump nhiều lần công khai chỉ trích FED vì chính sách tiền tệ thận trọng. Diễn biến này nhanh chóng phản ánh lên thị trường tiền tệ, khi chỉ số USD giảm 0,25% xuống còn 98,82 điểm, ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong ba tuần, qua đó hỗ trợ cho đà tăng của giá vàng.

Cùng lúc, tình hình biểu tình tại Iran tiếp tục nóng lên, với các cảnh báo cứng rắn từ phía Tehran đối với Mỹ và Israel về nguy cơ can thiệp. Những yếu tố địa chính trị này làm gia tăng lo ngại rủi ro trên thị trường tài chính quốc tế, khiến dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Trong bối cảnh đó, việc giá vàng thiết lập đỉnh cao mới được xem là hệ quả tất yếu của sự kết hợp giữa bất ổn chính sách tiền tệ và căng thẳng địa chính trị toàn cầu.