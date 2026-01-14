Giá vàng hôm nay ngày 14/1: Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng tại các thương hiệu

(TBTCO) - Giá vàng nhẫn điều chỉnh tăng tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Vàng bạc Đá quý Phú Quý vào sáng 14/1, trong khi đó, giá vàng miếng đi ngang so với phiên trước.

Giá vàng trong nước

Theo khảo sát của phóng viên, rạng sáng ngày 14/1, giá vàng miếng trong nước đi ngang so với phiên trước đó. Tại các doanh nghiệp lớn như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, SJC và PNJ, giá mua – bán vàng miếng được duy trì ở mức giá ổn định, phổ biến trong khoảng 160 – 162 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng này, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức 159,5 triệu đồng/lượng mua vào và 162 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với rạng sáng hôm qua.

Diễn biến giá vàng trong nước ngày 14/1. Nguồn: PV tổng hợp.

Trái ngược với diễn biến ổn định của vàng miếng, giá vàng nhẫn trong nước rạng sáng nay ghi nhận xu hướng tăng tại nhiều thương hiệu. Vàng nhẫn SJC được giao dịch ở mức 156,5 triệu đồng/lượng mua vào và 159 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên so với phiên liền trước.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn tăng lên 157 triệu đồng/lượng mua vào và 160 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn rạng sáng hôm qua 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Trong khi đó, PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mức 156,5 – 159,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giá vàng nhẫn lên 159 triệu đồng/lượng mua vào và 162 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng. Tại Tập đoàn Phú Quý, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 157,3 – 160,3 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Giá vàng thế giới

Theo ghi nhận của phóng viên vào lúc 6 giờ 30 phút sáng (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.598,3 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 146,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 15,9 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới tính đến thời điểm 6 giờ 24 phút sáng ngày 14/1 (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Trước đó, giá vàng đã chạm mức cao kỷ lục trong phiên ngày 13/1, sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Bên cạnh đó, những bất ổn địa chính trị và kinh tế kéo dài tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn như vàng.

Theo ông David Meger - Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, tâm lý thị trường nhìn chung có xu hướng tích cực nhẹ nhờ dữ liệu CPI khá ôn hòa, qua đó làm gia tăng khả năng Fed sẽ hạ lãi suất trong thời gian tới. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng lõi (CPI) của Mỹ trong tháng 12 tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức dự báo lần lượt là 0,3% và 2,7%.

Đà tăng của giá vàng cũng được hỗ trợ bởi những lo ngại gia tăng liên quan đến các động thái gây sức ép lên Fed từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, bao gồm khả năng mở cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell. Những diễn biến này làm dấy lên quan ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ, qua đó thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng.

Về chính sách tiền tệ, Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27–28/1, sau khi đã cắt giảm tổng cộng 75 điểm cơ bản trong năm ngoái. Tuy vậy, thị trường vẫn kỳ vọng Fed có thể tiếp tục hạ lãi suất thêm hai lần trong năm nay, yếu tố được cho là sẽ gia tăng sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng.

Ở góc độ dự báo, Ngân hàng Commerzbank đã nâng mục tiêu giá vàng cuối năm 2026 lên 4.900 USD/ounce. Trong khi đó, CME Group cho biết sẽ điều chỉnh cách thiết lập mức ký quỹ đối với kim loại quý nhằm ứng phó với tình trạng biến động mạnh của thị trường. Các nhà phân tích của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) nhận định, dù cần thận trọng trước khả năng xuất hiện một nhịp điều chỉnh khi giá tiến sát vùng 4.600 USD/ounce, nhưng hiện chưa ghi nhận trạng thái vị thế cực đoan trên thị trường.