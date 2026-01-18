Giá vàng hôm nay ngày 18/1: Vàng miếng và vàng nhẫn duy trì vùng giá cao

(TBTCO) - Thị trường vàng trong nước không có biến động mới trong sáng 18/1, trong khi giá vàng thế giới vẫn neo quanh mức 4.596 USD/ounce.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 18/1, giá vàng trong nước tiếp tục duy trì mặt bằng cao và hầu như không có biến động so với rạng sáng ngày 17/1 tại phần lớn các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn. Tại các thương hiệu chủ lực như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, SJC và PNJ, giá mua - bán vàng miếng được giữ nguyên so với phiên liền trước, phổ biến trong khoảng 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến thời điểm sáng 18/1. Nguồn: PV tổng hợp.

Cùng xu hướng đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức 160 triệu đồng/lượng mua vào và 162,8 triệu đồng/lượng bán ra. So với rạng sáng hôm qua, cả hai chiều giao dịch đều không thay đổi.

Ở phân khúc vàng nhẫn, mặt bằng giá rạng sáng nay cũng ghi nhận diễn biến tương tự khi hầu hết các thương hiệu tiếp tục giữ nguyên mức niêm yết so với phiên trước. Vàng nhẫn SJC đang được giao dịch ở mức 157,2 triệu đồng/lượng mua vào và 159,7 triệu đồng/lượng bán ra, không có sự điều chỉnh so với rạng sáng ngày 17/1.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn duy trì ở mức 158 triệu đồng/lượng mua vào và 161 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, PNJ tiếp tục niêm yết vàng nhẫn trong khoảng 158 - 161 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả hai chiều giao dịch.

Bảo Tín Minh Châu cũng không thay đổi mức giá vàng nhẫn, với giá mua vào ở mức 159,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 162,8 triệu đồng/lượng. Tương tự, Tập đoàn Phú Quý duy trì giao dịch vàng nhẫn trong khoảng 158 - 161 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên trước đó.

Giá vàng thế giới

Rạng sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.596 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, kim loại quý này tương đương khoảng 146,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 16,6 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Trong tuần qua, giá vàng toàn cầu liên tục thiết lập các mốc cao kỷ lục trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và những bất ổn trong nước tại nhiều nền kinh tế lớn. Diễn biến này khiến thị trường kim loại quý trở nên biến động mạnh hơn so với giai đoạn trước.

Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy, quan điểm của giới phân tích Phố Wall vẫn khá phân hóa về triển vọng ngắn hạn của vàng. Theo ông Adam Button - Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, rủi ro hiện tại gia tăng khi các vấn đề liên quan đến thuế quan và vai trò của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa có sự rõ ràng, do đó nhà đầu tư nên thận trọng với thị trường kim loại quý trong ngắn hạn.

Trái lại, ông Darin Newsom - chuyên gia phân tích cao cấp tại Barchart.com nhận định, xu hướng chung của vàng vẫn đang đi lên và chưa xuất hiện tín hiệu cho thấy đà tăng này sẽ sớm đảo chiều. Trong khi đó, ông Daniel Pavilonis - nhà môi giới hàng hóa cao cấp tại RJO Futures cho biết, thị trường đang trở nên nhạy cảm hơn ở vùng giá cao, với rủi ro theo cả hai hướng tăng và giảm trong ngắn hạn.

Cụ thể, trong số 16 chuyên gia tham gia khảo sát của Kitco News tuần này, có 8 người (50%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 4 người (25%) cho rằng giá sẽ giảm và 4 chuyên gia còn lại (25%) nhận định thị trường có thể đi ngang.

Ngược lại, tâm lý của nhà đầu tư cá nhân tỏ ra tích cực hơn. Cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco ghi nhận 247 lượt bình chọn, trong đó 192 người (78%) kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng, 27 người (11%) dự đoán giá giảm và 28 người (11%) cho rằng vàng sẽ đi ngang.

Theo các nhà phân tích, tuần tới thị trường sẽ đón nhận một số dữ liệu kinh tế quan trọng liên quan đến lạm phát và tăng trưởng. Tuy nhiên, diễn biến của giá vàng nhiều khả năng vẫn chịu tác động lớn từ các yếu tố địa chính trị, vốn đang là nguồn dẫn dắt chính của thị trường trong thời gian gần đây.