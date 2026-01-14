Giá xăng dầu trong nước ngày mai dự báo có thể đảo chiều tăng

Giá xăng dầu trong nước vào ngày mai (15/1) dự báo có thể đảo chiều tăng trở lại sau 5 phiên giảm liên tiếp. Nếu không tác động đến Quỹ Bình ổn, giá xăng có thể tăng từ 100 - 200 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel có thể tăng khoảng 150 - 250 đồng/lít.

Giá xăng trong nước vào ngày mai có thể tăng khoảng 100 - 200 đồng/lít. Ảnh tư liệu

Về diễn biến giá xăng dầu, trên thị trường thế giới, giá dầu tuần qua phục hồi mạnh mẽ với 3 phiên tăng và 2 phiên giảm do lo ngại rủi ro nguồn cung. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng khoảng 4%, giá dầu WTI tăng gần 3%.

Ở phiên giao dịch đầu tiên của tuần này (12/1), giá dầu thế giới tiếp tục tăng và đạt mức cao nhất trong 7 tuần qua, trong bối cảnh lo ngại xuất khẩu dầu của Iran có thể suy giảm. Tuy nhiên, đà tăng trong phiên bị hạn chế bởi giới đầu tư kỳ vọng nguồn cung dầu có thể gia tăng từ Venezuela.

Tại phiên giao dịch 13/1, giá dầu thế giới tăng mạnh khi nguy cơ gián đoạn xuất khẩu dầu thô của Iran lấn át khả năng nguồn cung từ Venezuela có thể gia tăng. Kết phiên, giá dầu Brent tăng 2,5%, lên mức 65,47 USD/thùng; còn giá dầu WTI tăng 2,8%, lên mức 61,15 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (14/1), giá dầu thế giới tăng mạnh gần 3%. Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 14/1/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 65,54 USD/thùng, tăng 2,61% (tương đương tăng 1,67 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 61,07 USD/thùng, tăng 2,64% (tương đương tăng 1,57 USD/thùng).

Ở thị trường trong nước, theo kế hoạch, liên bộ Công thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày mai (15/1). Dựa theo diễn biến của giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp dự đoán giá mặt hàng này trong nước vào ngày mai có khả năng được điều chỉnh tăng trở lại sau 5 phiên giảm liên tiếp.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước vào ngày mai có thể tăng khoảng 100 - 200 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel có thể tăng khoảng 150 - 250 đồng/lít.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu miền Bắc cũng dự đoán giá xăng dầu sẽ bật tăng trong kỳ điều hành ngày mai. Ngày 13/1, chiết khấu xăng dầu tại một số kho đang ở mức 400 - 600 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ bật tăng sau 5 phiên giảm liên tiếp. Trong năm 2025, xăng RON 95 tăng 27 lần, giảm 27 lần. Dầu diesel có 24 lần tăng, 27 lần giảm và 2 lần giữ nguyên.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 8/1, giá xăng E5 RON 92 giảm 200 đồng/lít còn 18.230 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 350 đồng/lít, còn 18.560 đồng/lít. Dầu diesel giảm 190 đồng/lít về 17.060 đồng/lít, dầu hỏa giảm 140 đồng/lít về 17.550 đồng/lít; dầu mazut tăng 60 đồng/kg lên mức 13.400 đồng/kg./.