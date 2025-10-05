Hà Nội: 9 tháng, GRDP tăng 7,92%

(TBTCO) - Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2025 của Thống kê TP. Hà Nội, GRDP của thành phố trong quý III ước tính tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước, tính chung 9 tháng năm 2025 tăng 7,92% so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực dịch vụ tiếp tục là trụ đỡ của kinh tế Hà Nội, với giá trị tăng thêm 9 tháng năm 2025 ước tính tăng 8,74% so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 8,58%; quý II tăng 8,80%; quý III tăng 8,83%), đóng góp 5,92 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP.

Khu vực công nghiệp và xây dựng 9 tháng năm 2025 ước tính tăng 7,03% so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 5,66%; quý II tăng 7,76%; quý III tăng 7,35%), đóng góp 1,39 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP. Ngành công nghiệp những tháng đầu năm chịu ảnh hưởng do tình hình biến động chính trị trên thế giới. Đặc biệt trong quý III, việc điều chỉnh chính sách thuế quan của Mỹ đã gây ra khó khăn nhất định đối với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo. Ước tính giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp Hà Nội trong 9 tháng năm nay đạt 6,99%, đóng góp 0,89 điểm phần trăm.

Tăng trưởng GRDP của Hà Nội cải thiện qua từng quý. Ảnh minh họa

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng năm 2025 ước tính tăng 3,43% so với cùng kỳ năm 2024 (quý I tăng 3,34%; quý II tăng 3,18%; quý III tăng 3,89%), đóng góp 0,07 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP.

Trong 9 tháng năm nay, sản xuất nông nghiệp diễn ra trong điều kiện kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho gieo trồng lúa và hoa màu; năng suất và sản lượng lúa vụ Đông Xuân năm nay tăng so với năm trước; cây ăn quả chủ lực và cây công nghiệp lâu năm tăng cả diện tích và sản lượng. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 9 tháng năm nay tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước; thịt gia cầm tăng 3,5%. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục cơ cấu lại ngành trồng trọt theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất, gieo cấy lúa chất lượng cao; diện tích trồng rau, hoa, cây cảnh được mở rộng, tăng các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ thông minh, sản xuất theo quy trình GAP, VietGAP

Theo nhận định của TP. Hà Nội, trong bối cảnh kinh tế thế giới, khu vực và trong nước còn nhiều khó khăn, nhu cầu thị trường chưa phục hồi, sản xuất công nghiệp chưa bứt tốc mạnh mẽ, tăng trưởng GRDP 9 tháng năm nay cao hơn mức tăng cùng kỳ năm trước (6,33%) với xu hướng cải thiện qua từng quý là rất quan trọng và đáng ghi nhận.