(TBTCO) - Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công thương) vừa cho biết, thời gian tới, Bộ Công thương và các bộ, ngành sẽ tiếp tục đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh, từ đó duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu ổn định, bền vững của Việt Nam.

Nhờ sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cùng sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm của các bộ, ngành, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2025 tiếp tục ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực, bất chấp bối cảnh kinh tế và thương mại quốc tế còn nhiều biến động.

Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới năm 2025 ước đạt khoảng 475 tỷ USD, tăng 17% so với năm 2024. Kết quả này phản ánh nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị trong việc điều hành kinh tế vĩ mô, thúc đẩy mở cửa thị trường, tạo thuận lợi thương mại và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh cho doanh nghiệp xuất khẩu.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu chịu nhiều tác động, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã thường xuyên chỉ đạo các bộ, ngành theo dõi sát tình hình, chủ động xử lý nhanh các vấn đề phát sinh trong hoạt động xuất nhập khẩu, coi việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm của công tác điều hành kinh tế và ngoại giao kinh tế.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan, tăng cường làm việc với các đối tác nước ngoài nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong thực tiễn thương mại, không để ảnh hưởng kéo dài đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ Công thương hỗ trợ tháo gỡ gần 500 container chè Việt Nam bị ách tắc tại Pakistan. Ảnh minh họa

Một minh chứng điển hình cho cách tiếp cận chủ động, quyết liệt và thực chất này là việc xử lý vướng mắc đối với gần 500 container chè của doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Afghanistan, quá cảnh tại cảng Karachi (Pakistan) bị ùn ứ trong thời gian vừa qua. Đây là vụ việc phức tạp, phát sinh đột xuất, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp do chi phí lưu kho, lưu bãi tăng cao và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và báo cáo của các cơ quan chức năng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã đặc biệt quan tâm, trực tiếp chỉ đạo sát sao các Bộ, ngành liên quan khẩn trương vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với phía Pakistan để làm rõ nguyên nhân, rà soát thẩm quyền và tìm phương án xử lý phù hợp, trên tinh thần hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ đã có công thư gửi Thủ tướng Pakistan, đề nghị quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng của Pakistan phối hợp xử lý kịp thời vướng mắc; đồng thời hai bên cũng thu xếp để Thủ tướng Chính phủ Việt Nam điện đàm trực tiếp với Thủ tướng Pakistan nhằm thúc đẩy giải quyết dứt điểm vụ việc.

Bộ Công thương đã chủ động giữ vai trò đầu mối điều phối, phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, chỉ đạo cơ quan đại diện Việt Nam tại Pakistan và Thương vụ Việt Nam tại Pakistan tăng cường làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng của Pakistan. Trong quá trình xử lý, các cơ quan liên quan của hai bên đã liên tục trao đổi ở nhiều cấp, rà soát toàn diện các quy định, làm rõ nguyên nhân ùn ứ, phân định rõ thẩm quyền giữa các cơ quan phía Pakistan, đồng thời thống nhất phương án xử lý trên tinh thần linh hoạt, phù hợp với quy định pháp luật và thông lệ quốc tế, bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên liên quan.

Trên cơ sở các nỗ lực thúc đẩy liên tục và phối hợp chặt chẽ đó, ngày 31/12/2025, phía Pakistan đã có phản hồi chính thức, cho phép xử lý và giải phóng các container chè của doanh nghiệp Việt Nam theo phương án phù hợp. Quyết định này tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam triển khai các thủ tục cần thiết nhằm đưa hàng hóa rời cảng, hạn chế tối đa thiệt hại về chi phí, bảo toàn chất lượng hàng hóa, đồng thời góp phần ổn định tâm lý và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Việc tháo gỡ kịp thời vướng mắc đối với các lô hàng chè không chỉ trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu và người trồng chè trong nước, mà còn khẳng định rõ vai trò điều hành sát sao, linh hoạt và hiệu quả của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cũng như trách nhiệm, nỗ lực và tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp của Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan trong việc xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động thương mại quốc tế.

Trong thời gian tới, trên cơ sở kết quả đạt được, Bộ Công thương và các bộ, ngành sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, tăng cường theo dõi, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh, qua đó góp phần duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu ổn định, bền vững của Việt Nam./.