(TBTCO) - Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030, sáng ngày 21/3/2026, Bộ Công thương tổ chức Lễ phát động và Giải chạy hưởng ứng "Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026".

Với thông điệp “Sáng tạo Xanh - Tương lai Xanh”, giải chạy diễn ra tại tại Không gian Văn hoá Sáng tạo Tây Hồ, phường Tây Hồ, TP. Hà Nội, thu hút hơn 2.000 người tham gia, gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ Công thương và các cơ quan, ban, ngành có liên quan; đại diện các đơn vị, tổ chức xã hội, hiệp hội ngành hàng; đại diện các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; người dân yêu thích chạy bộ; vận động viên đến từ một số câu lạc bộ chạy phong trào...

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất, sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, gia tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại buổi lễ.

Thời gian qua, Bộ Công thương đã chủ trì triển khai nhiều chương trình, chính sách thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng, qua đó đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương đang thúc đẩy việc sử dụng các loại nhiên liệu sạch và nhiên liệu sinh học trong lĩnh vực giao thông, góp phần đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.

Năm 2026 đánh dấu năm thứ 15 Việt Nam tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất. Bộ Công thương tổ chức Lễ phát động “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026” với nhiều hoạt động phong phú được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc nổi bật.

"Với thông điệp “Sáng tạo xanh - Tương lai xanh”, chương trình năm nay không chỉ tiếp tục nhấn mạnh việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, mà còn hướng tới một bước chuyển quan trọng, là chủ động đổi mới sáng tạo trong cách sử dụng năng lượng. Từ ứng dụng công nghệ, đổi mới quản trị đến thay đổi hành vi tiêu dùng, mỗi giải pháp hôm nay sẽ góp phần tạo nên những giá trị bền vững hơn cho tương lai mai sau" - Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh.

Sau giải chạy trực tiếp, hàng loạt chương trình sẽ được kích hoạt đồng loạt trên quy mô toàn quốc, nổi bật gồm: Giải chạy trực tuyến được triển khai thông qua ứng dụng tập luyện thể thao 84RACE từ ngày 21/3 đến ngày 11/4, dự kiến thu hút hàng chục nghìn vận động viên chuyên và không chuyên đến từ khắp mọi miền đất nước; cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về tiết kiệm năng lượng, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026" diễn ra từ ngày 21/3 đến ngày 11/4 trên website https://tietkiemnangluong.com.vn/.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026.

Thay mặt Bộ Công thương, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long kêu gọi các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người dân, các vận động viên tiếp tục tích cực hưởng ứng và triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong các hoạt động của đời sống; đẩy mạnh đổi mới công nghệ, áp dụng các giải pháp quản lý năng lượng tiên tiến, thúc đẩy các mô hình sản xuất và tiêu dùng hiệu quả năng lượng; khuyến khích chuyển đổi năng lượng, phát triển phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch; tăng cường tiết kiệm xăng dầu trong lĩnh vực giao thông vận tải, thúc đẩy sử dụng phương tiện công cộng… Qua đó, góp phần xây dựng nền kinh tế hiện đại, năng suất cao và phát triển bền vững.

Giải chạy thu hút hơn 2.000 người tham gia.

Ông Julien Guerrier - Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam cũng cho biết, Liên minh châu Âu và Việt Nam cùng có mối quan tâm chung về chuyển dịch xanh và kinh tế tuần hoàn. Chuyển dịch năng lượng bền vững tiếp tục là trụ cột chủ chốt trong hợp tác giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam, đặc biệt thông qua Quan hệ Đối tác Chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP).