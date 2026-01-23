(TBTCO) - Chiều ngày 23/1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức bác bỏ thông tin lan truyền trên một số trang mạng xã hội về việc dự kiến loại bỏ các mệnh giá tiền từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, vừa qua, trên một số trang mạng xã hội lan truyền thông tin Ngân hàng Nhà nước dự kiến loại bỏ các mệnh giá tiền từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định thông tin nêu trên là không chính xác, không có cơ sở pháp lý.

Ngân hàng Nhà nước bác bỏ tin loại bỏ tiền mệnh giá nhỏ 1.000 - 5.000 đồng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ thông tin không chính xác về việc dự kiến loại bỏ tiền mệnh giá từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc phát hành, quản lý và lưu hành tiền Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước thực hiện đúng quy định pháp luật trên cơ sở đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán của nền kinh tế, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước thường xuyên cung cấp thông tin chính thức đầy đủ, kịp thời, chính xác về các chủ trương, chính sách pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng./.