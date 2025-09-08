Ngân sách nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hàng triệu học sinh, sinh viên

(TBTCO) - Với mức hỗ trợ ngày càng tăng, quyền lợi ngày càng thiết thực, bảo hiểm y tế đang giúp hàng triệu học sinh, sinh viên được chăm sóc sức khỏe toàn diện, giảm gánh nặng tài chính cho gia đình.

Nhiều học sinh, sinh viên được chi trả chi phí y tế lớn

Công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên (HSSV) thông qua chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết và Quỹ BHYT đã trở thành “cứu cánh” cho hàng triệu gia đình. Khi tham gia BHYT, HSSV được chi trả 80 - 100% chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến. Trong tình huống cấp cứu hoặc khám trái tuyến, quyền lợi vẫn được đảm bảo ở mức 40 - 80%, tùy theo hạng bệnh viện. Đây là “tấm đệm” tài chính an toàn, giúp gia đình học sinh an tâm hơn trước mọi rủi ro sức khỏe.

Bên cạnh đó, BHYT cho phép HSSV tiếp cận hệ thống bệnh viện từ tuyến xã, huyện đến trung ương. Đặc biệt, nhờ cơ chế thông tuyến, các em có thể khám chữa bệnh ở bất kỳ cơ sở y tế nào thuận tiện mà vẫn được hưởng quyền lợi theo quy định. Điều này mở ra cơ hội tiếp cận kỹ thuật y học hiện đại, đảm bảo điều trị kịp thời và chất lượng.

Học sinh Trường Tiểu học Phương Mai (Hà Nội) trong lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026. Ảnh: VŨ LUYỆN

Không chỉ bảo vệ sức khoẻ trước mắt, khi tham gia BHYT còn giúp HSSV tạo thói quen khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh học đường như cong vẹo cột sống, cận thị, béo phì… Đồng thời, chính sách này nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia mình vì mọi người, mọi người vì mình, góp phần giáo dục thế hệ trẻ ý thức cộng đồng, sống nhân ái và trách nhiệm hơn.

Thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, trong 7 tháng của năm 2025, cả nước có trên 4,3 triệu lượt HSSV đi khám chữa bệnh BHYT với số tiền được Quỹ BHYT chi trả gần 1.770 tỷ đồng. Trong đó, rất nhiều trường hợp HSSV đi khám chữa bệnh đã được Quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị lớn cho những căn bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo chi phí điều trị lên tới hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng/ca. Đặc biệt, 7 tháng năm 2025, có 20 em HSSV được Quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đạt 98,4% Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm học 2024 - 2025, cả nước có hơn 20,8 triệu học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 98,4%. So với năm học 2023 - 2024, tỷ lệ bao phủ đã tăng gần 1%. Điển hình có một số tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ 100% bao phủ với nhóm học sinh, sinh viên, bao gồm: Hưng Yên, Ninh Bình, Đà Nẵng, Đồng Nai…

Một số trường hợp HSSV được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị lớn có thể kể đến như: Trường hợp bệnh nhân có mã thẻ HS40101299XXXXX (Hà Nội) không may mắc căn bệnh bạch cầu dạng nguyên bào, một số bệnh võng mạc, viêm phổi và tổn thương cơ thể được quỹ BHYT chi trả hơn 967 triệu đồng. Bệnh nhân mã thẻ HS47979326XXXXX (TP. Hồ Chí Minh) bị nhiễm trùng đường hô hấp, bạch cầu tủy được quỹ BHYT chi trả hơn 473 triệu đồng. Bệnh nhân mã thẻ HS43636202XXXXX (tỉnh Nam Định - tên trước sáp nhập) bị bệnh U lympho, hội chứng động kinh và bệnh bạch cầu tủy được quỹ BHYT chi trả hơn 452 triệu đồng;... Nhiều trường hợp các em học sinh trên cả nước không may mắc các bệnh nặng như: nhiễm trùng huyết, suy tim, suy hô hấp... với mức chi phí khám chữa bệnh cao đều đã được Quỹ BHYT chi trả trong quá trình điều trị. Nếu không có BHYT, những khoản chi khổng lồ ấy có thể đẩy nhiều gia đình vào hoàn cảnh khốn khó, học sinh buộc phải nghỉ học giữa chừng.

Mức đóng giảm so với năm học trước

Theo Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Nguyễn Đức Hòa, Luật BHYT năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 và Nghị định 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT đã bổ sung nhiều nội dung quan trọng, nhằm mở rộng quyền lợi, tăng mức hỗ trợ và đơn giản hóa thủ tục cho người tham gia BHYT, trong đó có nhóm HSSV.

Một điểm nổi bật là quy định nâng mức hỗ trợ đóng BHYT tối thiểu từ ngân sách nhà nước cho HSSV từ 30% lên 50%, áp dụng đồng bộ trên toàn quốc từ ngày 1/7/2025. Theo đó, sau khi được ngân sách nhà nước hỗ trợ, số tiền HSSV đóng BHYT là 631.800 đồng/năm, giảm 252.720 đồng/năm so với trước đây.

Đây là mức đóng hợp lý, góp phần giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho các gia đình, nhất là những hộ có hoàn cảnh khó khăn hoặc đông con, đồng thời bảo đảm mọi HSSV đều có cơ hội tham gia BHYT và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe công bằng. Thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy, cả nước có khoảng 20,5 triệu HSSV thuộc diện tham gia BHYT (chưa bao gồm con bộ đội, công an được cấp thẻ BHYT miễn phí). Điều này đồng nghĩa, ngay trong năm học mới, khoảng 20,5 triệu HSSV trên cả nước sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ một nửa mức đóng BHYT.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT của Nhà nước cho HSSV, nhiều địa phương còn chủ động trích ngân sách hoặc huy động nguồn lực xã hội hóa để giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh, tạo điều kiện để mọi HSSV đều có thể tham gia BHYT. Đơn cử như: Cà Mau lên tới 70% cho các trường hợp đặc thù…

“Chính sách là bước tiến lớn quan trọng, thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo sức khỏe thế hệ trẻ, bảo đảm “không để HSSV nào bị bỏ lại phía sau” trên hành trình thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ BHYT trong nhóm dân số trẻ”- ông Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm về ý nghĩa của việc tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho HSSV, ông Nguyễn Đức Hòa cho biết, việc tăng hỗ trợ mức đóng BHYT tối thiểu 50% từ ngân sách trung ương cho HSSV không chỉ mang lại lợi ích kinh tế trước mắt cho gia đình các em, mà còn tạo ra nhiều giá trị bền vững.

Theo đó, điều này góp phần sớm hoàn thành mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT, để mọi HSSV được đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe, giúp các em yên tâm học tập, rèn luyện thể chất mà không phải lo gánh nặng chi phí y tế khi chẳng may ốm đau, bệnh tật. Đồng thời, góp phần nâng cao tính bền vững của Quỹ BHYT, tính chia sẻ giữa thế hệ trẻ với người cao tuổi.

Theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đây cũng là một khoản đầu tư trực tiếp cho tương lai của đất nước. Bởi một thế hệ trẻ khỏe mạnh về thể chất và tinh thần chính là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.