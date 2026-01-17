Ngày 17/1: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (17/1) diễn biến tích cực khi giá tăng nhờ kỳ vọng FED nới lỏng chính sách tiền tệ. Cụ thể, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.923.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.953.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 90,12 USD/ounce; tăng 1,95 USD so với hôm qua.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay diễn biến tích cực khi giá tăng. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 3.435.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.541.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.923.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.953.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 2.925.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.958.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 2.385.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.391.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 17/1/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.923.000 2.953.000 2.925.000 2.958.000 1 kg 77.943.000 78.741.000 77.995.000 78.892.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.931.000 2.961.000 2.932.000 2.963.000 1 kg 78.149.000 78.953.000 78.191.000 79.004.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 90,12 USD/ounce; tăng 1,95 USD so với sáng 16/1.

Thị trường bạc tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực khi giá đảo chiều tăng. Theo chuyên gia phân tích tài chính Arslan Ali tại FX Empire, đà tăng này chủ yếu đến từ kỳ vọng ngày càng lớn rằng Mỹ sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ, cùng với những lo ngại xoay quanh tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Arslan Ali cho biết, sau khi Mỹ công bố các dữ liệu lạm phát thấp hơn dự báo, giới đầu tư đang có xu hướng chuyển dòng tiền sang các tài sản trú ẩn an toàn như vàng, bạc.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 17/1/2026: