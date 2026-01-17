Ngày 17/1: Giá cà phê nối dài đà tăng, hồ tiêu rớt giá mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay (17/1) tiếp tục tăng 500 - 600 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động từ 98.500 - 99.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đảo chiều sụt giảm sâu từ 1.000 - 2.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên hôm nay dao động từ 98.500 - 99.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tiếp đà tăng

Giá cà phê nội địa hôm nay tiếp tục tăng 500 - 600 đồng/kg. Hiện giá cà phê trong nước dao động từ 98.500 - 99.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng nhẹ 500 đồng/kg so với ngày hôm qua, đạt mức 99.000 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 99.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Gia Lai và Đắk Lắk là 2 địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Trong khi đó, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 98.500 đồng/kg, tăng 600 đồng.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng nhẹ liên tục trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 tiếp tục tăng nhẹ 48 USD/tấn, lên mức 4.203 USD/tấn. Trong khi đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng đảo chiều tăng thêm 28 USD/tấn, đạt mức 3.845 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận phiên tăng giá liên tục trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3/2026 tăng nhẹ 0,65 cent/lb, đạt mức 358,75 cent/lb. Tương tự, hợp đồng giao tháng 12/2026 cũng ghi nhận tăng 1,05 cent/lb, lên mức 324,35 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cà phê Arabica Brazil ghi nhận phiên biến động trái chiều trong các kỳ giao hàng. Cụ thể: kỳ hạn tháng 3/2026 đạt mức 435,0 cent/lb, giảm nhẹ 0,85 cent/lb so với hôm qua. Kỳ giao hàng tháng 12/2026 lại đảo chiều tăng 2,7 cent/lb, đạt mức 394,4 cent/lb.

Giá tiêu giảm mạnh từ 1.000 - 2.500 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay đảo chiều sụt giảm sâu từ 1.000 - 2.500 đồng/kg. Hiện hồ tiêu trong nước giao dịch quanh ngưỡng 147.500 - 148.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay giao dịch ở mức 148.000 đồng/kg, giảm mạnh 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Tương tự, TP. Hồ Chí Minh giá tiêu ở mức 148.000 đồng/kg, giảm mạnh 2.000 đồng/kg.

Đắk Lắk giá tiêu giảm sâu nhất trên cả nước, giảm 2.500 đồng/kg. Hiện hồ tiêu Đắk Lắk giao dịch ở mốc 148.500 đồng/kg.

Thương lái tại Lâm Đồng cũng thu mua hồ tiêu với giá 148.500 đồng/kg, giảm mạnh 2.500 đồng. Đồng Nai giao dịch hồ tiêu với giá 147.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không ghi nhận biến động mới. Các thị trường duy trì ổn định so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được niêm yết ở mức 6.562 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok ở mức 9.118 USD/tấn.

Giá tiêu Brazil không biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.100 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA ổn định ở mức 9.000 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.350 USD/tấn, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt mức 6.600 USD/tấn; tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn./.