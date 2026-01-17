Ngày 17/1: Giá cao su kỳ hạn tại châu Á biến động trái chiều

Giá cao su kỳ hạn tại các sàn giao dịch chủ chốt châu Á hôm nay (17/1) biến động trái chiều khi hoạt động chốt lời và đà suy yếu của giá dầu gây áp lực lên thị trường. Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn không ghi nhận biến động mới.

Giá cao su kỳ hạn tại các sàn giao dịch chủ chốt châu Á hôm nay biến động trái chiều. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc giảm 1,5% (235 Nhân dân tệ) về mức 15.960 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thái Lan kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 0,5% (0,3 Baht) lên mức 62,8 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 giảm 0,4% (1,4 Yên) về mức 350 Yên/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại châu Á biến động trái chiều trong phiên giao dịch, khi hoạt động chốt lời và đà suy yếu của giá dầu gây áp lực lên thị trường.

Tại Nhật Bản, hợp đồng cao su giao tháng 6/2026 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) giảm 2,8 Yên, tương đương 0,78% xuống còn 354,1 Yên (2,23 USD)/kg, sau khi chạm mức cao nhất trong 10 tháng ở phiên trước đó.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giảm 215 Nhân dân tệ, tương đương 1,33% xuống còn 15.995 Nhân dân tệ (2.294,57 USD)/tấn. Trong khi đó, hợp đồng cao su butadien giao tháng 3, loại được giao dịch nhiều nhất trên SHFE giảm 0,53%, xuống còn 12.190 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các donah nghiệp lớn tiếp tục bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.