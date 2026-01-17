Ngày 17/1: Giá heo hơi biến động trái chiều giữa các miền

Giá heo hơi hôm nay (17/1) biến động trái chiều giữa các miền. Trong khi miền Bắc và miền Trung đã bắt đầu hạ nhiệt thì miền Nam vẫn giữ được đà tăng trưởng tốt.

Giá heo hơi hôm nay ghi nhận diễn biến phân hóa rõ nét giữa các vùng. Ảnh tư liệu

Giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg tại khu vực miền Bắc và miền Trung. Trong khi đó, thị trường miền Nam vẫn tiếp tục duy trì đà đi lên với mức tăng đến 2.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay neo ở mức cao đã bắt đầu hạ nhiệt khi phần lớn các địa phương cùng điều chỉnh giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg.

Cụ thể, các địa phương Hà Nội và Ninh Bình ghi nhận mức giảm sâu nhất khu vực với 2.000 đồng/kg, hiện cùng thu mua ở mức 74.000 đồng/kg.

Cùng giảm 1.000 đồng/kg, giá heo tại Bắc Ninh, Hải Phòng, Điện Biên và Hưng Yên rơi xuống mốc 75.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ và Sơn La cũng điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức giá 74.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lào Cai giữ nguyên mức 75.000 đồng/kg và Lai Châu duy trì ổn định ở mức 74.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 74.000 - 75.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay xu hướng giảm cũng xuất hiện tại hai địa phương có giá cao nhất khu vực.

Theo đó, Thanh Hóa và Nghệ An cùng điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, hiện đang thu mua heo hơi ở mức 74.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại trong khu vực đều không có biến động mới về giá. Mức giá 72.000 đồng/kg tiếp tục được duy trì tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Tỉnh Đắk Lắk neo ở mức 73.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Huế, Gia Lai, Khánh Hòa giữ giá 71.000 đồng/kg và Lâm Đồng thấp nhất khu vực với 70.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 70.000 - 74.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tăng mạnh đến 2.000 đồng/kg. Cụ thể, giá heo tại TP Cần Thơ ghi nhận mức tăng mạnh 2.000 đồng/kg, đạt mốc 69.000 đồng/kg. Cùng mức giá này còn có tỉnh Cà Mau sau khi điều chỉnh tăng thêm 1.000 đồng/kg.

Hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long cùng tăng 1.000 đồng/kg, vươn lên mức giá cao nhất khu vực là 71.000 đồng/kg. Tỉnh An Giang cũng ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg, nâng mức thu mua lên 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh duy trì ổn định ở mức 71.000 đồng/kg. Riêng tỉnh Tây Ninh đi ngang ở mức 70.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 67.000 - 71.000 đồng/kg./.