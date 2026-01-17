Ngày 17/1: Giá thép và quặng sắt trên sàn giao dịch đồng loạt giảm

Giá thép và quặng sắt hôm nay (17/1) đi xuống khi sản lượng gang sụt giảm trong bối cảnh việc khôi phục sản xuất ở các nhà máy thép Trung Quốc còn chậm. trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục duy trì ổn định quanh mức 13.130 - 13.800 đồng/kg.

Giá thép và quặng sắt hôm nay đi xuống. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 2/2026 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,5% (15 Nhân dân tệ) lên mức 3.129 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt giảm 0,5% (4,5 Nhân dân tệ) về mức 834,5 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2026 giảm 0,99 USD về mức 107,06 USD/tấn.

Giá thép và quặng sắt đi xuống khi sản lượng gang sụt giảm trong bối cảnh việc khôi phục sản xuất ở các nhà máy thép Trung Quốc còn chậm.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5/2026 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc đóng cửa giảm 1,03% xuống còn 813 Nhân dân tệ (116,63 USD)/tấn.

Theo dữ liệu do Shanghai Metals Market (SMM) công bố, sản lượng gang ở các nhà máy thép lớn của Trung Quốc giảm 0,26% so với tuần trước, tương đương gần 2 triệu tấn, do một số nhà máy thép chậm tái khởi động sản xuất vào đầu tháng 1. Nhiều nhà máy khác cũng tiến hành bảo trì định kỳ hằng năm theo kế hoạch.

Các giao dịch quặng giao ngay tại cảng cũng diễn ra trầm lắng, khi các thương nhân và nhà máy thép vẫn thận trọng trong việc tích trữ hàng hóa ngoài nhu cầu bổ sung thiết yếu cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Thị trường trong nước

Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá bán lẻ tại cả ba miền vẫn chưa có sự điều chỉnh mới từ các doanh nghiệp sản xuất lớn.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.690 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.380 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.300 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.430 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Trung: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.950 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.550 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam: Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg./.