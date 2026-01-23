Ngày 23/1: Giá dầu thế giới biến động trái chiều

Giá dầu thế giới hôm nay (23/1) tăng - giảm trái chiều khi Tổng thống Mỹ Donald Trump làm dịu các tuyên bố liên quan đến Greenland và Iran, khiến rủi ro địa chính trị hạ nhiệt. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 64,32 USD/thùng, giảm 1,41%; giá dầu WTI ở mốc 59,77 USD/thùng, tăng 1,40%.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng - giảm trái chiều. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 23/1/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 64,32 USD/thùng, giảm 1,41% (tương đương tăng 0,92 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 59,77 USD/thùng, tăng 1,40% (tương đương tăng 0,85 USD/thùng).

Giá dầu thế giới tăng - giảm trái chiều trong phiên giao dịch ngày hôm nay, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump làm dịu lập trường đối với Greenland và Iran, trong lúc thị trường đánh giá lại triển vọng cung - cầu toàn cầu.

Trước đó, giá dầu đã tăng hơn 0,4% trong phiên thứ Tư, nối tiếp mức tăng 1,5% của phiên liền trước, sau thông tin Kazakhstan, quốc gia thành viên OPEC+ buộc phải dừng khai thác tại các mỏ Tengiz và Korolev do sự cố trong hệ thống phân phối điện.

Theo ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận phân tích hàng hóa tại Saxo Bank, phần bù rủi ro trên thị trường dầu mỏ đang suy giảm rõ rệt khi căng thẳng liên quan đến Greenland lắng xuống, đồng thời nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Iran cũng giảm bớt.

Trong bối cảnh các rủi ro địa chính trị tạm thời hạ nhiệt, giá dầu nhiều khả năng sẽ dao động quanh ngưỡng 60 USD/thùng, theo nhận định của ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích tại công ty môi giới trực tuyến IG.

Cũng trong ngày thứ Tư, Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng Mỹ “đã khá gần” một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine và dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Viễn cảnh chiến sự kết thúc có thể kéo theo việc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga, qua đó làm giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung và tạo thêm áp lực giảm giá đối với thị trường dầu mỏ.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 trong báo cáo thị trường dầu mỏ hằng tháng công bố ngày thứ Tư, cho thấy mức dư cung trong năm nay có thể thu hẹp nhẹ.

Tại Mỹ, số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy tồn kho dầu thô và xăng tăng trong tuần kết thúc ngày 16/1, trong khi tồn kho các sản phẩm chưng cất giảm. Cụ thể, tồn kho dầu thô tăng 3,04 triệu thùng, tồn kho xăng tăng 6,21 triệu thùng, còn tồn kho sản phẩm chưng cất giảm 33.000 thùng./.