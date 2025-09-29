SCIC tiếp tục chào bán cạnh tranh lô cổ phần tại Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam

(TBTCO) - Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, ngày 24/10 tới lô cổ phần hơn 38,5 triệu đơn vị của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sẽ được đấu giá với mức khởi điểm hơn 964 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc đăng ký làm đại lý chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (mã Ck: VEC) do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sở hữu.

Theo đó, lô cổ phần 38,5 triệu đơn vị của VEC thuộc sở hữu của SCIC sẽ được đấu giá với mức khởi điểm hơn 964 tỷ đồng, tương đương khoảng 25 nghìn đồng/cổ phần vào ngày 24/10 tại HNX. Đây là mức giá khá cao, khi mà thị giá cao nhất của cổ phiếu VEC từng thiết lập là 21.600 đồng/cổ phần vào ngày 6/1/2022. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/9 cổ phiếu VEC hiện giao dịch quanh mức 14.400 đồng/cổ phần, thấp hơn nhiều so với mức giá khởi điểm mà SCIC kỳ vọng.

Ảnh minh họa

Đây không phải là lần đầu tiên SCIC muốn thoái vốn khỏi VEC. Trong quá khứ, SCIC đã từng lên kế hoạch bán vốn nhưng đều chưa thành công, gần nhất là vào tháng 3/2023 do không có nhà đầu tư đăng ký.

VEC được biết tới là một trong những nhà sản xuất và cung cấp lớn của Việt Nam trong lĩnh vực điện tử dân dụng, điện tử công nghiệp, viễn thông, công nghệ thông tin, giải pháp hệ thống, phần mềm.

Tổng công ty này tiền thân là Phòng nghiên cứu Điện tử thuộc Bộ Cơ khí và Luyện kim (nay là Bộ Công thương), được thành lập vào tháng 10/1970.

Tới tháng 5/2004, Công ty tiến hành cổ phần hóa. Đến tháng 11/2006, Công ty này đã thực hiện thành công phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) và cổ phiếu VEC chính thức giao dịch từ quý III/2017./.