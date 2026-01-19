(TBTCO) - Năm 2025, VPBank ghi dấu ấn với kết quả kinh doanh bứt phá, hoàn thành và vượt toàn bộ các chỉ tiêu tài chính nhờ phát huy hiệu quả sức mạnh cộng hưởng toàn tập đoàn. Tổng tài sản hợp nhất đạt 1,26 triệu tỷ đồng, tăng 36,4% so với đầu năm và hoàn thành 111% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế vượt 30.624 tỷ đồng, tăng 53% và xác lập mức cao kỷ lục.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; mã Ck: VPB) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 và cả năm 2025.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 của VPBank cho thấy, lợi nhuận trước thuế quý cuối năm 2025 đạt hơn 10.229 tỷ đồng, cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của ngân hàng nhờ mức tăng 66,3% so với cùng kỳ. Năm 2025, VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 30.625 tỷ đồng, tăng 53% cùng kỳ. Kết quả này phản ánh sự cải thiện đồng thời của thu nhập cốt lõi, thu nhập ngoài lãi và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng giảm rõ rệt so với năm trước.

Khẳng định vị thế đầu tàu dẫn dắt của toàn tập đoàn, ngân hàng mẹ đạt lợi nhuận hơn 26.300 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 44,4% so với năm 2024.

Bên cạnh đó, VPBankS ghi nhận 4.476 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2025, gấp 4 lần cùng kỳ, vượt kế hoạch đã điều chỉnh. Dư nợ cho vay ký quỹ hơn 34.000 tỷ đồng, gấp gần 4 lần đầu năm và vẫn còn dư địa gần 34.000 tỷ đồng nhờ nguồn vốn được củng cố sau IPO.

Trong mảng tài chính tiêu dùng, FE CREDIT duy trì đà phục hồi ổn định, có lãi năm thứ hai liên tiếp, đạt hơn 600 tỷ đồng. Tại lĩnh vực bảo hiểm, OPES vượt kế hoạch kinh doanh, với lợi nhuận hơn 638 tỷ đồng.

Đồng thời, chỉ sau một năm tái cơ cấu toàn diện với sự đồng hành của ngân hàng mẹ, GPBank đã ghi nhận những kết quả tích cực, báo lãi hơn 500 tỷ đồng.

Sức mạnh cộng hưởng đưa VPBank vượt kế hoạch, lợi nhuận kỷ lục 30.600 tỷ đồng. Ảnh TL

Đóng vai trò trụ cột trong cơ cấu thu nhập, tín dụng tiếp tục là động lực chính kéo tăng kết quả kinh doanh của VPBank trong năm 2025. Theo đó, thu nhập lãi thuần quý IV/2025 VPBank đạt 16.767,2 tỷ đồng, tăng 27,1%. Tính chung cả năm, thu nhập lãi thuần đạt 58.662,8 tỷ đồng, tăng 19,5%, tiếp tục giữ vai trò trụ cột 78,6% tổng thu nhập hoạt động.

Bên cạnh đó, mảng dịch vụ trở thành điểm sáng trong quý IV/2025, với lãi thuần đạt 2.477,6 tỷ đồng, tăng tới 60,7% cùng kỳ. Lũy kế cả năm, lãi thuần dịch vụ đạt 7.381,7 tỷ đồng, tăng 20,5%, cho thấy chiến lược đa dạng hóa nguồn thu, giảm phụ thuộc vào tín dụng đang phát huy hiệu quả. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh đem lại 1.566,7 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ.

Yếu tố mang tính quyết định đối với đà tăng lợi nhuận năm 2025 là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Riêng quý IV/2025, chi phí dự phòng ở mức 6.262,1 tỷ đồng, giảm 18,7% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm, chi phí dự phòng giảm xuống 25.398,6 tỷ đồng, thấp hơn 9% so với năm 2024. Trong khi đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng đạt 56.023,5 tỷ đồng, tăng 16,9%, tạo dư địa lớn để lợi nhuận trước thuế bật tăng mạnh.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong suốt cả năm, VPBank kết thúc 2025 với vị thế vững vàng trong nhóm dẫn đầu về cả quy mô và hiệu quả. Tổng tài sản hợp nhất đạt 1,26 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 36,4% so với đầu năm và hoàn thành 111% kế hoạch đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông.

Kết thúc năm 2025, dư nợ tín dụng hợp nhất đạt hơn 961.000 tỷ đồng, ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ tại cả ngân hàng mẹ và các công ty thành viên.

Trong đó, tín dụng riêng lẻ ở mức 850.000 tỷ đồng, tăng 35%, đánh dấu tốc độ tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Năm 2025, nhờ đa dạng hóa các sản phẩm để thu hút khách hàng, huy động tiền gửi và giấy tờ có giá riêng lẻ ghi nhận mức tăng 35,6%, trở thành bệ đỡ vững chắc cho tín dụng. Ngân hàng khẳng định vị thế trên thị trường vốn quốc tế bằng các khoản huy động dài hạn, được thu xếp và bảo lãnh bởi các định chế uy tín, với tổng quy mô đạt 2,36 tỷ USD.

Theo đại diện VPBank, dù duy trì tăng trưởng huy động mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu mở rộng bảng cân đối, VPBank vẫn kiểm soát tốt chi phí vốn riêng lẻ. Các tỷ lệ an toàn như: cho vay/tổng tiền gửi (LDR) và vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn được kiểm soát ở mức 81,7% và 27,5%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) duy trì trong nhóm dẫn đầu, đạt hơn 14%.

Cùng việc mở rộng quy mô, chất lượng tài sản được cải thiện nhờ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp xử lý nợ; cả năm 2025, thu từ nợ đã xử lý rủi ro hợp nhất đạt 5.713 tỷ đồng. Cuối năm 2025, tỷ lệ nợ xấu (NPL) hợp nhất theo Thông tư số 31/2024/TT-NHNN giảm xuống dưới 3%; nợ xấu riêng lẻ về khoảng 2%./.