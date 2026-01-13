Thị trường trái phiếu chính phủ ghi nhận thanh khoản tăng mạnh đầu năm 2026

(TBTCO) - Tuần đầu năm 2026, thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ đạt 79,5 nghìn tỷ đồng, tăng 69,1% so với tuần cuối của năm 2025.

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 5/1 - 9/1/2026 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, trong tuần qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức gọi thầu tổng cộng 12.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ ở các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Tuy nhiên, tổng giá trị đăng ký mua chỉ đạt 4.340 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ đăng ký 34,7%, trong khi khối lượng trúng thầu ở mức 1.140 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 9,12%.

Đáng chú ý, toàn bộ khối lượng trúng thầu đều tập trung ở kỳ hạn 10 năm, đạt 1.140/10.000 tỷ đồng, với lợi suất trúng thầu 4,00%/năm, không thay đổi so với hai tuần trước đó. Các kỳ hạn còn lại không ghi nhận khối lượng trúng thầu.

Các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định, diễn biến này cho thấy nhà đầu tư vẫn duy trì tâm lý thận trọng trong việc lựa chọn thời điểm tham gia, trong bối cảnh áp lực lãi suất đầu năm cùng kỳ vọng biến động lãi suất ở mức cao khiến nhu cầu trên thị trường sơ cấp chưa sẵn sàng mở rộng.

Dù lãi suất liên ngân hàng đã có dấu hiệu hạ nhiệt trong ngắn hạn, qua đó giúp làm dịu phần nào áp lực tăng lợi suất, kết quả đấu thầu vẫn phản ánh yêu cầu về mức bù rủi ro hợp lý hơn từ phía nhà đầu tư, đặc biệt tại một số kỳ hạn, khi lợi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp gần đây chủ yếu đi ngang.

Nhìn lại năm 2025, trong bối cảnh thu ngân sách trung ương đạt kết quả khá tích cực trong khi tỷ lệ giải ngân đầu tư công chưa ở mức cao, KBNN đã linh hoạt trong công tác huy động vốn, vừa đáp ứng nhu cầu vốn của ngân sách trung ương, vừa kiểm soát hiệu quả chi phí vay nợ.

Bước sang năm 2026, Yuanta Việt Nam kỳ vọng tỷ lệ giải ngân đầu tư công sẽ tiếp tục tăng mạnh, qua đó kéo theo giá trị phát hành trái phiếu chính phủ cũng như lợi suất trái phiếu chính phủ có xu hướng tăng trong năm nay.

Trong tuần này, KBNN tiếp tục kế hoạch gọi thầu 12.500 tỷ đồng, trong đó kỳ hạn 5 năm là 1.000 tỷ đồng, 10 năm là 10.000 tỷ đồng, 15 năm là 1.000 tỷ đồng và 30 năm là 500 tỷ đồng.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản ghi nhận sự cải thiện rõ rệt trong tuần đầu năm, đạt 79,5 nghìn tỷ đồng, tăng 69,1% so với tuần trước. Trong đó, giao dịch outright đạt 61,0 nghìn tỷ đồng, tăng 49,1% so với tuần trước đó, còn giao dịch repo đạt 18,6 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 427,3%.

Cùng với sự gia tăng về thanh khoản, lợi suất trên thị trường thứ cấp cũng bật tăng mạnh sau nhiều tuần chỉ nhích nhẹ. Tính đến ngày 9/1/2026, lợi suất kỳ hạn 2 năm ở mức 3,26%, tăng 14 điểm cơ bản so với tuần trước; kỳ hạn 5 năm đạt 3,68%, tăng 29 điểm cơ bản; kỳ hạn 10 năm ở mức 4,28%, tăng 10 điểm cơ bản; và kỳ hạn 15 năm đạt 4,38%, tăng 13 điểm cơ bản.

Ở chiều ngược lại, khối nhà đầu tư nước ngoài đã đảo chiều bán ròng mạnh trên thị trường trái phiếu chính phủ với giá trị khoảng 1.094 tỷ đồng, sau khi ghi nhận hoạt động mua ròng đáng kể trong tuần trước đó.