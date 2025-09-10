Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng được Global Finance xếp hạng A+

(TBTCO) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng được xếp hạng A+, mức cao nhất trong Báo cáo xếp hạng Thống đốc Ngân hàng Trung ương 2025 được Tạp chí Global Finance mới công bố.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, trong Báo cáo xếp hạng Thống đốc Ngân hàng Trung ương 2025, Tạp chí Global Finance đã công bố danh sách các Thống đốc Ngân hàng Trung ương đạt mức xếp hạng cao nhất, gồm “A+”, “A” hoặc “A-”. Đáng chú ý, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng được xếp hạng A+.

Báo cáo xếp hạng Thống đốc Ngân hàng Trung ương được Global Finance xuất bản thường niên từ năm 1994, xếp hạng các Thống đốc Ngân hàng trung ương của gần 100 quốc gia, vùng lãnh thổ và khu vực trọng điểm, cũng như Liên minh châu Âu, Ngân hàng Trung ương các quốc gia Đông Caribe (ECCB), Ngân hàng Trung ương các quốc gia Trung Phi (BEAC) và Ngân hàng Trung ương các quốc gia Tây Phi (BCEAO).

Các mức điểm được chấm theo thang “A+” đến “F”, dựa trên thành công trong những lĩnh vực như kiểm soát lạm phát, đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ổn định tiền tệ, quản lý lãi suất...; trong đó, “A” thể hiện mức độ xuất sắc, giảm dần đến “F” - biểu thị sự thất bại toàn diện

Ông Joseph Giarraputo - nhà sáng lập kiêm Giám đốc biên tập của Global Finance cho rằng, trong vài năm qua, hầu hết các thống đốc ngân hàng trung ương đã kiềm chế lạm phát bằng công cụ hữu hiệu nhất, đó là nâng lãi suất, dù nhiệm vụ cụ thể ở mỗi quốc gia có khác nhau. Khi lạm phát hạ nhiệt, những hệ quả từ các quyết định chính sách khó khăn này dần hiện rõ.

“Báo cáo thường niên của chúng tôi nhằm ghi nhận những nhà lãnh đạo không chỉ đạt kết quả mà còn thể hiện sự độc lập, kỷ luật và tầm nhìn chiến lược trong điều hành” - ông Joseph Giarraputo nêu rõ./.