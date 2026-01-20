TP.Hồ Chí Minh phân cấp cho nhiều cơ quan quyết định việc sử dụng tài sản công

(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh sẽ phân cấp thẩm quyền quyết định cho các cơ quan hành chính, UBND xã, phường, đặc khu trực tiếp quyết định quản lý, quản lý, sử dụng tài sản công (trừ trụ sở và xe ô tô) nhằm tăng tính chủ động gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Thành phố. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 26/1/2026.

Căn cứ theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 186/2025/NĐ-CP của Chính phủ, UBND Thành phố quyết định giao các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính, UBND xã, phường, đặc khu trực tiếp quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan và đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Trong đó, giao tài sản bằng hiện vật (trừ trụ sở làm việc, xe ô tô); khoán kinh phí sử dụng tài sản công; khai thác tài sản công phục vụ hoạt động phụ trợ, hỗ trợ nhiệm vụ chính trị; thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy tài sản công là tài sản cố định (trừ các tài sản đặc biệt theo quy định của Chính phủ); xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại; phê duyệt phương án xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án.

TP. Hồ Chí Minh giao thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công (trừ trụ sở và xe ô tô) cho nhiều cơ quan, đơn vị

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND Thành phố, Quyết định cho phép đơn vị chủ động quyết định việc giao tài sản bằng hiện vật tại đơn vị (trừ cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô); khoán kinh phí sử dụng tài sản công; khai thác tài sản công phục vụ hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hoạt động phụ trợ.

Các đơn vị này cũng được quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy tài sản công theo thẩm quyền; xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại; sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định pháp luật.

UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính; Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc có trách nhiệm phổ biến đến các đơn vị thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm việc triển khai thống nhất, kịp thời và đúng quy định.

Đồng thời, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có tài sản công phải ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thành phố về các quyết định của mình.

UBND TP. Hồ Chí Minh cho rằng, việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu sẽ nâng cao tính chủ động, linh hoạt cho các cơ quan, đơn vị trong quản lý, sử dụng tài sản công. Đồng thời bảo đảm sử dụng tài sản công đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả, công khai và minh bạch.

Mới đây, UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ban, ngành cùng các xã, phường đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp lại, xử lý nhà đất công để thành phố báo cáo Bộ Tài chính./.