Sáng ngày 15/1, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ổn định ở mức 25.135 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,07%, hiện ở mức 99,07.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.929 VND/USD - 26.341 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.061 - 26.391 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.061 đồng 26.391 đồng Vietinbank 26.080 đồng 26.391 đồng BIDV 26.091 đồng 26.391 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.787 - 30.712 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.799 đồng 31.370 đồng Vietinbank 30.087 đồng 31.447 đồng BIDV 30.177 đồng 31.423 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 150 đồng - 166 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 160.16 đồng 170.34 đồng Vietinbank 161.24 đồng 170.74 đồng BIDV 162.19 đồng 169.78 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 15/1/2026, giảm 92 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.659 - 26.759 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,07%, hiện ở mức 99,07.

Đồng Yên Nhật Bản đã phục hồi từ mức thấp nhất trong 18 tháng so với đồng USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau khi các quan chức Nhật Bản phát đi cảnh báo về khả năng can thiệp nhằm nâng đỡ đồng tiền này. Trong phiên, đồng yên tăng giá 0,43% so với đồng USD, lên mức 158,46 USD, sau khi có thời điểm chạm 159,45, mức yếu nhất kể từ tháng 7/2024.

Trong khi đó, đồng USD nhích tăng so với đồng EUR, khi giới giao dịch tiếp tục đánh giá triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đồng USD đã được hưởng lợi trong những tuần gần đây từ việc gia tăng kỳ vọng rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong vài tháng tới. Kỳ vọng này tiếp tục được củng cố sau khi số liệu công bố hôm thứ Sáu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm xuống còn 4,4% trong tháng 12/2025./.