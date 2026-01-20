Sáng ngày 20/1, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.130 VND, giảm 2 VND so với phiên giao dịch trước đó. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,35%, hiện ở mức 99,05 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.926 VND/USD - 26.338 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.058 - 26.388 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.058 đồng 26.388 đồng Vietinbank 26.065 đồng 26.388 đồng BIDV 26.088 đồng 26.388 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.771 - 30.694 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.734 đồng 31.301 đồng Vietinbank 30.055 đồng 31.415 đồng BIDV 30.060 đồng 31.319 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 152 đồng - 167 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 161.16 đồng 171.40 đồng Vietinbank 161.48 đồng 170.98 đồng BIDV 162.92 đồng 170.58 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 20/1/2026, tăng 5 đồng ở cả chiều mua và ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.567 - 26.687 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,35%, hiện ở mức 99,05 điểm.

Đồng USD suy yếu khi các đe dọa thuế quan mới nhất của ông Trump làm gia tăng nhu cầu đối với đồng Yên Nhật và Franc Thụy Sĩ, những tài sản trú ẩn an toàn, trong bối cảnh tâm lý né tránh rủi ro lan rộng trên thị trường.

Đồng EUR đã phục hồi từ mức thấp nhất trong bảy tuần, tăng 0,4% lên 1,1641 USD.

Đồng Bảng Anh phục hồi, lên mức 1,3422. Các đồng tiền trú ẩn an toàn cũng tăng giá, trong khi USD giảm 0,7%, xuống 0,7965 Franc Thụy Sĩ và giảm 0,2%, xuống 157,88 Yên Nhật./.