Ứng dụng AI trong giảng dạy các môn khoa học cơ bản ở trường khối ngành kinh tế

(TBTCO) - Ngày 26/8, tại Hà Nội, Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Ứng dụng AI trong giảng dạy các môn khoa học cơ bản ở các trường khối ngành Kinh tế”. Hội thảo là diễn đàn khoa học có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh ngành giáo dục đang đẩy mạnh chuyển đổi số, nhằm tạo ra những cách tiếp cận mới trong giảng dạy, nghiên cứu và học tập.

Sự kiện đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ, cùng hơn 200 đại biểu và người theo dõi trực tuyến qua nền tảng Zoom.

AI là công cụ và giảng viên, sinh viên chính là chủ thể sáng tạo

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc Học viện Tài chính nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế số toàn cầu, trước thực tiễn về nhu cầu nguồn nhân lực đáp ứng hội nhập kinh tế quốc tế, Học viện Tài chính đã có nhiều đổi mới trong giảng dạy, nghiên cứu và phát triển các ngành, các chương trình đào tạo.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu tại hội thảo.

Theo chiến lược đến năm 2030, Học viện phấn đấu duy trì quy mô từ 27 - 37 nghìn người học, trở thành một trong 5 cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu Việt Nam.

Vai trò của AI trong đào tạo nhân lực khối ngành Kinh tế Phiên tọa đàm diễn ra với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, giảng viên đến từ các trường đại học lớn, tập trung làm rõ vai trò của AI trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khối ngành kinh tế. Các tham luận không chỉ phản ánh thực tiễn giảng dạy và nghiên cứu tại từng cơ sở đào tạo, mà còn gợi mở những định hướng chung mang tính chiến lược.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đào tạo là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao năng lực phân tích, xử lý dữ liệu, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động số. Đặc biệt, hai ngành mũi nhọn mà Khoa Cơ bản chủ trì “Khoa học dữ liệu trong tài chính và Toán tài chính” là minh chứng rõ nét cho sự tiên phong của Học viện trong việc gắn kết khoa học cơ bản với công nghệ mới.

“Với định hướng kết hợp giữa nghiên cứu cơ bản và chuyển giao công nghệ, Học viện xác định khoa học cơ bản là nền tảng, AI là công cụ và giảng viên, sinh viên chính là chủ thể sáng tạo. Chỉ khi ba yếu tố này được gắn kết, chúng ta mới có thể tạo ra những bước đột phá thực sự trong đổi mới giảng dạy, nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao”- PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều nêu rõ.

Toàn cảnh hội thảo.

Phó Giám đốc Học viện Tài chính cho hay, cùng với việc phát triển chương trình đào tạo, Học viện Tài chính cũng chú trọng giáo dục thể chất, kỹ năng mềm và hoạt động ngoại khóa, coi đó là trụ cột quan trọng để sinh viên khi ra trường không chỉ giỏi chuyên môn, vững công nghệ mà còn có thể lực, bản lĩnh, khả năng thích ứng toàn cầu.

Sinh viên Học viện Tài chính phải là những công dân toàn cầu, có kiến thức chuyên sâu, có nền tảng khoa học cơ bản và công nghệ vững vàng, có tư duy sáng tạo, có thể lực tốt và có khả năng hội nhập quốc tế. Đây chính là cam kết, cũng là trách nhiệm xã hội của Học viện trong việc đào tạo nguồn nhân lực tinh hoa cho đất nước.

Góc nhìn học thuật và thực tiễn công nghệ

Tại hội thảo, GS. Hồ Tú Bảo - Giám đốc Phòng thí nghiệm Khoa học Dữ liệu tại VIASM cho rằng, để giảng dạy hiệu quả trong bối cảnh kinh tế số, giảng viên khối ngành kinh tế không chỉ cần nắm chắc kiến thức lý thuyết mà còn phải trang bị thêm kỹ năng công nghệ và tư duy phân tích dữ liệu.

Công cụ AI chỉ thực sự có ý nghĩa khi giảng viên và sinh viên biết cách đặt câu hỏi đúng, nhận diện đúng bài toán và chọn lựa giải pháp phù hợp. Nền tảng khoa học cơ bản chính là chiếc chìa khóa để tận dụng AI một cách hiệu quả trong kinh doanh số.

Còn theo ThS. Vũ Thanh Thắng - Giám đốc cấp cao về Trí tuệ nhân tạo, Công ty cổ phần An ninh mạng SafeGate, lợi thế nổi bật của Học viện Tài chính nằm ở việc đào tạo chuyên sâu các môn khoa học cơ bản và kinh tế lượng - những nền tảng quan trọng để phát triển các giải pháp công nghệ tài chính (Fintech).

Ông Thắng cho rằng, Học viện Tài chính với chuyên môn sâu và sự hiểu biết dữ liệu chính là một ưu thế quyết định để triển khai ứng dụng AI hiệu quả vào các lĩnh vực kinh tế - tài chính. Trong định hướng phát triển, Học viện chú trọng thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng AI trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, đặc biệt ở các ngành Toán kinh tế, Khoa học dữ liệu…

Đây cũng là cách Học viện cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần khẳng định vị thế tiên phong trong đào tạo và nghiên cứu phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc Học viện Tài chính chụp ảnh cùng nhà khoa học, chuyên gia tại hội thảo.

Tại phiên thảo luận đã ghi nhận nhiều vấn đề được các giảng viên Học viện Tài chính quan tâm, thể hiện qua ba nhóm nội dung cốt lõi. Thứ nhất, phương thức tiếp cận AI từ góc nhìn của đội ngũ giảng viên kinh tế vốn chưa am hiểu sâu về công nghệ số, đòi hỏi sự hỗ trợ về công cụ và phương pháp tiếp cận phù hợp. Thứ hai, định hướng cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản trong bối cảnh chuyển đổi số, nhằm vừa đảm bảo tính chuẩn mực học thuật, vừa gắn kết với yêu cầu đổi mới chương trình đào tạo. Thứ ba, những vấn đề về an ninh mạng trong nền kinh tế số, đặt ra thách thức trực tiếp đối với sinh viên ngành tài chính - kinh tế trong quá trình học tập và hành nghề./.