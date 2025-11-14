10 tháng, đã hoàn trên 115 nghìn tỷ đồng thuế giá trị gia tăng

(TBTCO) - Tính đến ngày 30/10/2025, ngành Thuế đã ban hành 13.981 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng, với tổng số tiền được hoàn là 115.866 tỷ đồng, bằng 65,8% dự toán, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2024 thực hiện.

Công chức thuế tăng cường rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp. Ảnh: TN

Đối với công tác hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động, tính đến thời điểm ngày 30/10/2025, hệ thống đã tiếp nhận 1.003.150 tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân có phát sinh số thuế đề nghị hoàn, trong đó có 280.560 hồ sơ đủ điều kiện hoàn tự động (chiếm tỷ lệ 28% số tờ khai đề nghị hoàn và chiếm tỷ lệ 38% số tờ khai người nộp thuế gửi tờ khai gợi ý), với tổng số tiền là 1.308 tỷ đồng.

Từ cơ sở dữ liệu hồ sơ đủ điều kiện hoàn tự động, ngành Thuế đã ký ban hành tổng cộng 262.172 lệnh hoàn thuế, chiếm tỷ lệ 93% số hồ sơ phải xử lý và chuyển Kho bạc Nhà nước chi hoàn tương ứng số tiền là 1.203 tỷ đồng.

Tính đến ngày 24/10/2025, Kho bạc Nhà nước đã chi hoàn cho 245.372 lệnh, đạt 93% số lệnh cơ quan thuế truyền sang tương ứng số tiền hoàn là 1.125 tỷ đồng.

Trong đó, một số địa bàn có số lượng hồ sơ hoàn tự động lớn là TP Hồ Chí Minh với 94.449 hồ sơ, số tiền là 427 tỷ đồng; Hà Nội với 58.949 hồ sơ, số tiền là 269 tỷ đồng; Bắc Ninh với 10.035 hồ sơ, số tiền là 35,5 tỷ đồng; Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn với 8.708 hồ sơ, số tiền là 44,4 tỷ đồng; Đồng Nai với 8.946 hồ sơ, số tiền là 43,5 tỷ đồng.../.