Bảo hiểm Xã hội Việt Nam quyết liệt công tác thu, phát triển người tham gia các tháng cuối năm

(TBTCO) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện các giải pháp trọng tâm, đồng bộ, quyết liệt công tác thu, phát triển người tham gia các tháng cuối năm 2025.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, trong 8 tháng năm 2025, mặc dù tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, song toàn hệ thống BHXH Việt Nam đã chủ động, linh hoạt triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đạt được những kết quả tích cực, góp phần ổn định đời sống nhân dân, an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn thấp so với kế hoạch được giao. Nguyên nhân chính được xác định là do ở một số nơi, vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu BHXH địa phương chưa thực sự quyết liệt.

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện tới người dân tại Hà Nội. Ảnh: BHXH Hà Nội

Với quyết tâm hoàn thành các mục tiêu năm 2025 được Đảng và Chính phủ giao tại các nghị quyết, lãnh đạo BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các ngành liên quan để rà soát, xác định danh sách tiềm năng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) chi tiết theo từng nhóm đối tượng. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch phát triển người tham gia phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội địa phương. Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp trước BHXH Việt Nam về kết quả thực hiện các chỉ tiêu thu và phát triển người tham gia năm 2025.

BHXH các tỉnh, thành phố tham mưu UBND trình HĐND đưa chỉ tiêu BHXH, BHYT vào Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; đề xuất bố trí ngân sách hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện, BHYT nhằm mở rộng nhanh diện bao phủ. Đồng thời, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp tỉnh, cấp xã, phường, phân công trách nhiệm rõ ràng và duy trì hoạt động hiệu quả.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, tổ chức hội nghị đối thoại, phổ biến Luật BHXH, BHYT sửa đổi và các văn bản hướng dẫn, giúp người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm đối tượng mới hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia. Công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, gắn trực tiếp với hiệu quả phát triển người tham gia.

Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở, trưởng thôn, khu phố lập danh sách, vận động người dân tham gia kịp thời, đầy đủ; phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể đến từng cán bộ. Công tác đánh giá kết quả phải tiến hành thường xuyên, gắn với biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành tốt và điều chỉnh, bố trí nhân sự phù hợp.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm cao nhất nếu xảy ra lạm dụng, trục lợi chính sách. Các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát quy trình nghiệp vụ, đảm bảo thu đúng, thu đủ, không để xảy ra tình trạng trùng lặp thông tin. Đồng thời theo dõi chặt chẽ hoạt động của các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng, nhà trường trong việc thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT theo quy định.

Với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2025, BHXH Việt Nam chỉ đạo toàn hệ thống tập trung rà soát, phân tích kỹ tình hình thực hiện các chỉ tiêu, đánh giá cụ thể tiến độ theo từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Từ đó, đề ra các giải pháp quyết liệt, khả thi để tăng thu, mở rộng diện bao phủ, giảm nợ đọng, bảo đảm hoàn thành và phấn đấu vượt mức kế hoạch được Chính phủ, Bộ Tài chính giao.