(TBTCO) - Theo TS. Võ Trí Thành, loạt nghị quyết trụ cột là cơ sở cho cuộc cách mạng về mở rộng cơ hội và tăng cường năng lực lựa chọn của từng con người, từng tổ chức với không gian phát triển đã rộng hơn.

Các nghị quyết trụ cột cho cuộc cách mạng mới

Chia sẻ tại hội thảo “Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và Cơ hội đầu tư năm 2026” do CafeF tổ chức sáng 13/1, TS. Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và cạnh tranh cho biết, các nghị quyết trụ cột chưa dừng lại ở con số hiện tại, tới đây sẽ tiếp tục bổ sung thêm hai nghị quyết nữa.

Ở thời điểm này, đã có 8 nghị quyết quan trọng đã được ban hành, bao phủ lên các lĩnh vực khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, công tác xây dựng và thi hành pháp luật, kinh tế tư nhân, năng lượng, y tế, giáo dục và kinh tế nhà nước.

Theo TS. Võ Trí Thành, "bộ thập" nghị quyết trụ cột gắn với cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy cùng nền tảng về hạ tầng và nhân lực. Nguồn lực của Việt Nam còn lớn với tỷ lệ tiết kiệm trong dân cư cao dù thách thức lớn nhất là làm sao để huy động hiệu quả và củng cố niềm tin để nguồn lực đó chảy vào đầu tư phát triển.

TS. Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và cạnh tranh phát biểu tại hội thảo

"Đây là cuộc cách mạng về mở rộng cơ hội và tăng cường năng lực lựa chọn của từng con người của từng tổ chức. Không gian phát triển giờ đây không chỉ giới hạn ở đất liền hay mặt biển mà còn mở rộng ra không gian số, không gian vũ trụ và cả không gian ngầm sâu trong lòng đất" - TS. Thành cũng nhấn mạnh.

Đánh giá về sự khác biệt căn bản của giai đoạn hiện nay, PGS.TS Trần Đình Thiên cũng cho rằng phương pháp tổ chức chính sách đã khác. Thay vì ban hành từng nghị quyết riêng biệt, độc lập và thiếu tính đồng bộ, cách tiếp cận hiện tại không chỉ giải quyết từng điểm nghẽn riêng lẻ mà nhằm thay đổi toàn bộ cục diện, giúp thu hẹp đáng kể khoảng cách giữa chủ trương và thực thi.

"Điều quan trọng nhất lúc này chính là khí thế của năm 2026. Tôi tin rằng trong vòng 10 năm tới, GDP của Việt Nam sẽ có khả năng lọt vào top 10 quốc gia hàng đầu thế giới". Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT KBC

Hoạt động trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp và thường xuyên làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài, ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) cho biết đang cảm nhận rõ nhất sự chuyển động, đặc biệt là khoảng cách giữa lời nói và hành động “đang gần hơn bao giờ hết”. Nhờ vậy, các quyết định đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương lại được triển khai với tốc độ nhanh chưa từng thấy, từ phê duyệt chủ trương, giải phóng mặt bằng cho tới đầu tư hạ tầng. Cùng đó, những thành tựu ngoại giao nổi bật của Việt Nam, đặc biệt là việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với hầu hết các cường quốc đã giúp Việt Nam tạo ra một vị thế khác biệt trong bối cảnh thế giới đầy bất ổn.

Vận hội trong một thế giới nhiều đối lập

Hội thảo “Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và Cơ hội đầu tư năm 2026” do CafeF tổ chức sáng 13/1

Mục tiêu GDP tăng trưởng 2 con số giai đoạn tới được đề ra không phải trong điều kiện thuận lợi, mà giữa một thế giới đầy những đối lập gay gắt. Theo TS. Võ Trí Thành, thế giới hiện nay không chỉ bất định mà còn liên tục phải đối mặt với những cú sốc bất thường, đến từ hai trục lớn. Đầu tiền là sự đối đầu địa chính trị giữa các cường quốc, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc cùng biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang mở rộng biên độ công nghệ, buộc các nền kinh tế phải tái cấu trúc sâu sắc.

Chưa bao giờ, các dòng vốn đầu tư, thương mại và công nghệ lại đan xen phức tạp như hiện nay. Một bên là toàn cầu hóa dựa trên luật lệ và tự do thương mại, một bên là xu hướng bảo hộ, chủ nghĩa nước lớn và các rào cản kỹ thuật ngày càng tinh vi. Như với chính sách thuế quan của Mỹ, theo TS. Thành, các quốc gia dù chọn trả đũa hay đàm phán đều thấy rõ vai trò của thị trường này. Bài toán đặt ra không phải là rời bỏ thị trường Mỹ, mà cần đa dạng hóa để giảm thiểu rủi ro.

Là một doanh nghiệp lớn ngành đường, Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS) cũng đang có nguồn doanh thu từ xuất khẩu chiếm tới 1/3. Theo ông Nguyễn Đức Hùng Linh - Phó TGĐ Khối đầu tư AgriS (SBT), tác động lớn nhất từ thị trường quốc tế đối với hàng hóa Việt Nam hiện nay chính là các tiêu chuẩn xanh (ESG) và yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Để đáp ứng, doanh nghiệp phải đối mặt với những yêu cầu khắt khe và một lộ trình chuyển đổi dài hơi cùng việc ứng dụng sâu công nghệ số vào toàn bộ chuỗi sản xuất.

Các nhà nhập khẩu, đặc biệt tại châu Âu, có thể yêu cầu doanh nghiệp cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ gốc của sản phẩm trong thời gian rất ngắn, thậm chí chỉ trong vòng 4 tiếng. Thậm chí, theo ông Linh, áp lực cạnh tranh trong tương lai có thể đẩy thời gian này xuống chỉ còn 1 tiếng. Thậm chí, doanh nghiệp có thể sẽ phải cung cấp nền tảng dữ liệu để khách hàng tự truy cập và khai thác thông tin trực tiếp mà không cần qua trung gian.

“Doanh nghiệp Việt Nam không chỉ cạnh tranh trong nước mà còn phải đối đầu trực tiếp với các đối thủ lớn trên toàn cầu như Thái Lan, Brazil, những quốc gia có chuỗi cung ứng rất phát triển. Trong cuộc cạnh tranh đó, bên cạnh bài toán truyền thống về chất lượng và giá cả, ESG và truy xuất nguồn gốc chính là những yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững cho hàng hóa Việt Nam”, ông Linh cho hay.

Cùng quan điểm về áp lực cạnh tranh, Chủ tịch HĐQT KBC Đặng Thành Tâm cho biết khả năng thu hút FDI của Việt Nam rất tích cực, nhưng vẫn đòi hỏi các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp giữ tâm thế chủ động và linh hoạt.

Điển hình như khi dòng vốn từ Mỹ có dấu hiệu chững lại do thay đổi chính sách, doanh nghiệp phải nhanh chóng tìm kiếm nhà đầu tư từ châu Âu để giữ nhịp tăng trưởng. Hiện thực hoá vận hội tăng trưởng 2 con số đòi hỏi những chuyển động từ chính sách cho đến chính doanh nghiệp để tận dụng các cơ hội trong một thế giới đầy đối lập.

Bên cạnh lợi thế trước đây như chính sách ưu đãi và môi trường điểm đến hấp dẫn của Việt Nam cùng việc tiên phong trong bất động sản công nghiệp xanh hay xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, lãnh đạo KBC cho biết đang tập trung mạnh vào công nghệ cao.

“Tỷ trọng đầu tư công nghệ cao tại các khu công nghiệp của chúng tôi có thể nói là cao nhất Việt Nam. Trong xu thế hiện nay, Trung tâm dữ liệu AI (AI Data Center) là hạ tầng thông minh hết sức quan trọng. Chúng tôi đang chủ động quy hoạch, xin cấp phép và chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng điện nước để đón nhận các AI Data Center” - ông Tâm cũng tiết lộ.