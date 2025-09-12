Bộ Tài chính phổ biến quy định mới về phân cấp, phân quyền quản lý tài chính, ngân sách

(TBTCO) - Bộ Tài chính ban hành hàng loạt quy định phân cấp thẩm quyền quản lý ngân sách, tài sản công, đầu tư xây dựng, công nghệ thông tin và kiểm tra, giám sát nội bộ, để vừa trao quyền chủ động cho các đơn vị, vừa siết chặt hậu kiểm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường hậu kiểm, nâng cao hiệu quả quản lý

Ngày 12/9, tại TP.Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung phân cấp thẩm quyền quản lý nội ngành trong các lĩnh vực quản lý ngân sách, tài sản công, đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin và công tác kiểm tra, giám sát, kiểm toán nội bộ.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Quân

Phát biểu khai mạc, đại diện Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, Bộ đã ban hành nhiều văn bản quan trọng như: Quyết định 1779/QĐ-BTC ngày 15/5/2025 về Quy chế kiểm toán nội bộ; Quyết định 2000/QĐ-BTC ngày 11/6/2025 về Quy chế kiểm tra, giám sát nội bộ; Thông tư 66/2025/TT-BTC ngày 1/7/2025 về phân cấp thẩm quyền quản lý nội ngành.

Đây là những văn bản quan trọng của ngành Tài chính nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường hậu kiểm, nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời bảo đảm kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đại diện Bộ Tài chính thông tin về các quy định mới trong phân cấp phân quyền thuộc ngành Tài chính. Ảnh: Lê Quân.

Tại hội nghị, đại diện Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) phổ biến các nội dung quan trọng của Thông tư 66/2025/TT-BTC về phân cấp thẩm quyền quản lý nội ngành trong các lĩnh vực quản lý ngân sách, tài sản công, đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin.

Thông tư 66/2025/TT-BTC quy định rõ thẩm quyền của từng cấp như: Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp 2 được quyền phân bổ, giao và điều chỉnh dự toán ngân sách; Cục trưởng Cục loại 1 có thẩm quyền quyết định chủ trương, điều chỉnh hoặc dừng dự án đầu tư nhóm B, C sử dụng vốn đầu tư công, cũng như quản lý mua sắm, sửa chữa tài sản công trong hạn mức 45 tỷ đồng đến dưới 500 tỷ đồng.

Về quản lý ngân sách, Thông tư 66/2025/TT-BTC trao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập, cho phép thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp 2 được phê duyệt, điều chỉnh nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở và các nhiệm vụ pháp luật khác thuộc thẩm quyền Bộ trưởng, làm căn cứ lập dự toán ngân sách hằng năm.

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập được quyền quyết định đầu tư, phê duyệt quyết toán dự án nhóm B, C, kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin và mua sắm tài sản công dưới 500 tỷ đồng.

Các quy định tại Thông tư 66/2025/TT-BTC cũng đơn giản hóa quy trình, lược bỏ các yêu cầu báo cáo và phối hợp lấy ý kiến không cần thiết, đồng thời hướng dẫn cơ chế theo dõi, kiểm tra việc thực hiện phân cấp, phân quyền.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Bên cạnh việc phân cấp, phân quyền, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1779/QĐ-BTC ngày 15/5/2025 về Quy chế kiểm toán nội bộ; Quyết định 2000/QĐ-BTC ngày 11/6/2025 về Quy chế kiểm tra, giám sát nội bộ.

Đại diện Cục Kế hoạch - Tài chính nhấn mạnh, thông qua việc kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và chấn chỉnh sai phạm; xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền biện pháp khắc phục. Đồng thời, rút kinh nghiệm và đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách để phù hợp yêu cầu quản lý.

Đại diện Vụ Kế hoạch - Tài chính phổ biến về các quy định kiểm tra giám sát nội bộ. Ảnh: Lê Quân.

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu liên quan đến thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm trang thiết bị, kiểm tra giám sát… Đại diện Bộ Tài chính đã giải đáp các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai nhằm giúp các đơn vị hiểu rõ và áp dụng hiệu quả các quy định mới, bảo đảm việc phân cấp, phân quyền.

Phát biểu tại hội nghị, ông Tô Anh Vũ - Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính (Bộ Tài chính) nhấn mạnh: “Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phải đi đôi với tăng cường hậu kiểm”.

Do vậy, việc phổ biến các nội dung mới trong phân cấp, phân quyền nhằm giúp các cán bộ của ngành Tài chính nâng cao năng lực, thống nhất nhận thức và hành động, đáp ứng yêu cầu công việc trong bối cảnh mới.

Ông Vũ cũng lưu ý, các quy định này mới chỉ áp dụng trong thời gian ngắn sau khi triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nên Bộ Tài chính rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đơn vị để thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp, phân quyền của Đảng và Nhà nước./.