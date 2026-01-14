Cảng biển Hải Phòng phấn đấu đạt 122 triệu tấn hàng hóa thông qua trong năm 2026

(TBTCO) - Năm 2026, khu vực cảng biển Hải Phòng phấn đấu đạt sản lượng hàng hóa thông qua 122 triệu tấn, trong đó hàng container 9,1 triệu TEU; số lượng tàu thuyền thông qua đạt 42.500 lượt.

Theo thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, năm 2026, đơn vị đặt mục tiêu sản lượng hàng hóa thông qua khu vực cảng biển Hải Phòng đạt 122 triệu tấn, trong đó hàng container 9,1 triệu TEU; số lượng tàu thuyền thông qua đạt 42.500 lượt; thu phí, lệ phí hàng hải 701,9 tỷ đồng; tai nạn hàng hải giảm trên cả 3 tiêu chí; đẩy mạnh việc mở, khai thác các tuyến dịch vụ hàng hải mới, nhất là tuyến dịch vụ xuyên Thái Bình Dương.

Hiện hệ thống cảng biển tại Hải Phòng với khoảng 52 cảng được quy hoạch thành 4 khu vực chính, khu vực cửa Cấm, sông Cấm, khu vực bến cảng Chùa Vẽ, khu vực Đình Vũ và khu vực Cảng quốc tế Lạch Huyện.

Xếp dỡ hàng hóa tại Cảng HTIT khu bến cảng nước sâu Lạch Huyện. Ảnh: Lê Dũng

Đặc biệt, năm 2026 cũng là năm đầu 6 bến cảng nước sâu tại khu bến Lạch Huyện được đưa vào khai thác đầy đủ, đồng bộ với diện tích bãi hơn 170 ha và 2,4 km cầu bến, có khả năng tiếp nhận tàu container có sức chở lớn nhất thế giới vào làm hàng.

Cùng với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải (TP. Hồ Chí Minh), Lạch Huyện là 1 trong 2 cảng nước sâu của cả nước đáp ứng các hãng tàu lớn nhất trên thế giới. Cảng biển Hải Phòng không chỉ là cửa chính ra biển của miền Bắc, mà đang dần khẳng định là cửa ngõ quốc gia, điểm trung chuyển hàng hóa giao thương trực tiếp giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

Bên cạnh đó, cảng biển còn là cửa ngõ thương mại quốc tế, tạo động lực cho sản xuất, công nghiệp và dịch vụ logistics, TP. Hải Phòng đã thực hiện quy hoạch Khu kinh tế ven biển phía Nam với diện tích khoảng 20.000 ha, là khu kinh tế thứ 2 sau Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Khu kinh tế này được quy hoạch với trung tâm hệ thống hạ tầng Cảng biển quốc tế Lạch Huyện, Cảng nước sâu Nam Đồ Sơn. Sự kết hợp giữa hạ tầng cảng biển, khu công nghiệp và khu thương mại tự do đang hình thành một hệ sinh thái kinh tế biển toàn diện, đưa Hải Phòng trở thành trung tâm hội nhập quốc tế của cả vùng.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), phát huy lợi thế cảng biển để ưu tiên đẩy mạnh thu hút đầu tư dự án FDI thế hệ mới theo các lĩnh vực trọng tâm như bán dẫn, AI, tự động hóa, R&D và các ngành công nghiệp phụ trợ công nghệ cao, phù hợp với Nghị quyết của Bộ Chính trị nhằm xây dựng, phát triển cảng biển thông minh, phát triển dịch vụ logistics, hình thành các trung tâm phân phối và trung chuyển quốc tế tại Khu thương mại tự do, tạo động lực cho chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế Hải Phòng theo hướng xây dựng thành phố cảng xanh, trung hòa carbon.

Năm 2026, khu vực cảng biển Hải Phòng sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ khi hàng loạt dự án quy mô lớn đồng loạt khởi động, mở rộng không gian phát triển ra biển lớn. Đặc biệt, Tập đoàn Vingroup đầu tư dự án khu bến cảng và trung tâm logistics tại cảng Nam Đồ Sơn, quy mô hơn 4.300 ha, trị giá gần 14,2 tỷ USD. Trong đó, khu bến cảng có diện tích 1.134 ha với 21 bến, 42 cầu cảng, đáp ứng được tàu trọng tải lớn đến 200.000 tấn. Khu logistics sau cảng có quy mô gần 2.880 ha với nhiều cơ sở công nghiệp, kho bãi, hậu cần...

Theo kế hoạch, bến cảng của Vingroup có thể đón 2 triệu TEU container vào năm 2030. Đến 2035, công suất dự kiến nâng lên 24 triệu TEU/năm và 42 triệu TEU/năm vào năm 2040.

Năm 2026, hoạt động cảng biển thành phố được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Ảnh: Thanh Sơn

Được biết, trong định hướng chiến lược phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2031 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cảng biển Hải Phòng được quy hoạch, phát triển thành cảng biển đặc biệt cỡ khu vực và thế giới, trung tâm logistics quốc tế, công nghiệp xanh, thông minh.

Theo quy hoạch, định hướng phát triển trên, hệ thống cảng biển Hải Phòng sẽ ưu tiên đầu tư tiếp 6 bến cảng (bến số 7 - 12) Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, các bến khởi động Cảng nước sâu Nam Đồ Sơn, cảng Văn Úc (sông Văn Úc), cảng tổng hợp Cái Tráp (đảo Cát Hải) để có thể thông qua khoảng 12,15 triệu – 14,92 triệu TEU container/năm (chưa bao gồm container trung chuyển quốc tế).