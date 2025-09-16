Cắt giảm nhiều thủ tục về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

(TBTCO) - Theo Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ vừa được Chính phủ phê duyệt, nhiều thủ tục về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài sẽ được cắt giảm, đơn giản hóa.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 2020/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ.

Theo đó, về kinh doanh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, sẽ cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính cụ thể như sau:

Đối với thủ tục đăng ký hợp đồng cung ứng lao động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nội dung cắt giảm, đơn giản hóa là: bãi bỏ nội dung "được chứng thực" đối với các bản dịch tiếng Việt của hợp đồng cung ứng lao động. Mục đích là tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động, linh hoạt trong chuẩn bị hồ sơ. Lộ trình thực hiện nội dung cắt giảm này là từ năm 2026.

Thủ tục hành chính liên quan đến dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ được đơn giản hóa. Ảnh minh họa.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Đối với thủ tục cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (gồm 15 yêu cầu, điều kiện), phương án cắt giảm, đơn giản hóa như sau:

Sửa đổi điều kiện hạn chế về nhóm ngành đào tạo cao đẳng trở lên đối với nhân viên nghiệp vụ tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 112/2021/NĐ-CP, chỉ quy định về trình độ đào tạo.

Bãi bỏ các điều kiện: "Trường hợp doanh nghiệp thuê cơ sở vật chất để tổ chức giáo dục định hướng thì thời hạn thuê phải còn ít nhất 2 năm tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép"; "thời hạn thuê (nếu chi nhánh được doanh nghiệp dịch vụ giao tổ chức giáo dục định hướng thuê cơ sở vật chất) phải tối thiểu là 02 năm" nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động, linh hoạt trong đàm phán hợp đồng thuê, phù hợp điều kiện thực tiễn và sự biến đổi nhanh chóng của thị trường.

Bãi bỏ điều kiện "Doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ cho chi nhánh thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải ký quỹ thêm 500 triệu đồng đối với mỗi chi nhánh được giao nhiệm vụ" nhằm tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp

Bãi bỏ các điều kiện: "Doanh nghiệp dịch vụ phải duy trì quyền sử dụng hợp pháp cơ sở vật chất để tổ chức giáo dục định hướng trong suốt thời gian hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng"; "Trang thông tin điện tử của doanh nghiệp phải bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục theo quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng". Các công việc này sẽ được thực hiện hậu kiểm.

Phương án cũng bãi bỏ quy định yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp. Trường hợp cần thiết, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính yêu cầu cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp để hoàn thiện hồ sơ; hoặc cá nhân được xuất trình Phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử đã được cấp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID. Đồng thời, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 20 ngày xuống còn 15 ngày làm việc. Phương án này sẽ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Mở rộng đối tượng được hỗ trợ tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề. Ảnh minh họa.

Đối với thủ tục đổi Giấy phép hoạt động dịch vụ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 74 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, theo Phương án, trong năm 2025, thời gian giải quyết đối với thủ tục này sẽ giảm từ 10 ngày còn 7 ngày làm việc và sẽ được thực hiện trên môi trường điện tử.

Phương án cũng đã bãi bỏ các thủ tục: đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở Nhật Bản/Đài Loan (Trung Quốc) và chuyển thành công bố điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở Nhật Bản/Đài Loan (Trung Quốc).

Ngoài ra, bãi bỏ điều kiện có ít nhất 1 nhân viên nghiệp vụ thực hiện hoạt động tìm kiếm, phát triển thị trường lao động ngoài nước có năng lực tiếng Nhật trình độ tối thiểu N2 (chuẩn JLPT) hoặc tương đương; năng lực tiếng Trung trình độ tối thiểu HSK5 hoặc tương đương.

Đơn giản hóa Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ; Mẫu giấy xác nhận người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng; bãi bỏ thành phần hồ sơ là bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân. Phân cấp xử lý thủ tục này từ cấp Bộ xuống UBND cấp tỉnh.

Về thủ tục hỗ trợ cho người lao động tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề, mở rộng đối tượng được hỗ trợ: người lao động là người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; là thanh niên tình nguyện hoàn thành nghĩa vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; là trí thức trẻ tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác tại khu kinh tế - quốc phòng; người có đất thu hồi thuộc đối tượng được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đơn giản hóa thủ tục hành hính kinh doanh dịch vụ việc làm

Về kinh doanh dịch vụ việc làm, Phương án đã cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp, gia hạn, cấp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Đối với việc cấp/gia hạn Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, đơn giản hóa các điều kiện sau: điều kiện "theo hợp đồng từ 3 năm (36 tháng) trở lên" thành "theo hợp đồng từ 2 năm (24 tháng)"; điều kiện "trong thời hạn 5 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép" thành "có trình độ từ đại học trở lên hoặc đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động từ đủ 2 năm trở lên".

Bãi bỏ quy định yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Phiếu lý lịch tư pháp của người Việt Nam đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp cần thiết, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính yêu cầu cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân để hoàn thiện hồ sơ; hoặc cá nhân được xuất trình Phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử đã được cấp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID.

Đồng thời, đơn giản hóa điều kiện "đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù"; "đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc"; "trốn khỏi nơi cư trú"; "bị Toà án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến dịch vụ việc làm" thành điều kiện "không thuộc một trong các trường hợp sau đây: bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi". Bãi bỏ điều kiện "Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp".

Phương án cũng đổi tên thủ tục hành chính "Cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm" thành "Cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm"; "Gia hạn Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm" thành "Gia hạn Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm", để phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 28 Luật Việc làm năm 2025.

Ngoài ra, đơn giản hóa Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm; Mẫu đơn đề nghị gia hạn Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm; một số giấy tờ chứng minh kinh nghiệm của người đại diện theo pháp luật. Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Riêng đối với việc cấp Giấy phép hoạt động, Phương án giảm thời gian giải quyết thủ tục này từ 7 ngày làm việc xuống còn 5 ngày làm việc.

Bên cạnh đó, Phương án cũng đổi tên thủ tục hành chính "Cấp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm" thành "Cấp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm". Đồng thời, bãi bỏ quy định yêu cầu nộp các hồ sơ, giấy tờ, đơn giản hóa Mẫu đơn đề nghị, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử… giống như đối với việc cấp/gia hạn Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm./.