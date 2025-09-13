Đại hội Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 -2027

(TBTCO) - Chiều ngày 12/9/2025, tại trụ sở Bộ Tài chính, Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức Đại hội chi đoàn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 -2027, đồng thời ra mắt Ban Chấp hành Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2025 -2027.

Tham dự đại hội có Phó Bí thư trường trực Đảng bộ bộ phận Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Vụ trưởng Trần Thị Tuyết Lan; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Nguyễn Anh Tú, cùng toàn thể đoàn viên Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ.

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên, thanh niên của Chi đoàn đã đạt kết quả tốt. Ban Chấp hành đã coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước; các chiến lược, cơ chế, chính sách tài chính- ngân sách; đồng thời lan tỏa kịp thời các hoạt động do chi đoàn và Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phát động.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2027. Ảnh: Đức Minh

Chi đoàn luôn khuyến khích, động viên đoàn viên, thanh niên tích cực, chủ động tham gia học tập, nâng cao nhận thức chính trị; chủ động giới thiệu nguồn phát triển đảng; bám sát chỉ đạo của Đảng uy, lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ và Đòan cấp trên để theo dõi, bồi dường đoàn viên ưu tú thuộc đối tượng xem xét đề nghị kết nạp Đảng; giới thiệu 4 quần chúng ưu tú được xem xét, kết nạp đảng.

Đoàn viên Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ đã tích cực hưởng ứng và tham gia đầy đủ các phong trào, chương trình hành động do Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phát động, qua đó khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Vụ Tổ chức cán bộ.

Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 -2027, đồng thời công bố các quyết định thành lập Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2025 -2027, chỉ định Ban chấp hành Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2025 -2027. Theo đó, Ban chấp hành mới có 7 đồng chí; trong đó đồng chí Bùi Anh Tuấn được tín nhiệm bầu giữ vị trí Bí thư Ban Chấp hành Chi Đoàn Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2025 -2027. Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ hiện có 54 đoàn viên.