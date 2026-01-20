Đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa dịp Tết Nguyên đán

(TBTCO) - Các địa phương và cơ quan chức năng đang tích cực vào cuộc dõi sát diễn biến thị trường, kiểm tra giá cả hàng hóa; nhất là các mặt hàng thiết yếu trong dịp đầu năm 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ nhằm chống đầu cơ, gian lận thương mại, đảm bảo đủ hàng hóa phục vụ người dân, bình ổn giá và kiểm soát lạm phát.

Kiên quyết không để thiếu hàng, tăng giá

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTC của Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, UBND tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ giải pháp quản lý thị trường dịp Tết, chủ động cân đối cung - cầu, kiểm soát giá hàng hóa thiết yếu, kiên quyết không để thiếu hàng, tăng giá.

Theo đó, tỉnh Sơn La yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao chất lượng công tác dự báo, đánh giá cung - cầu hàng hóa trên địa bàn, nhất là nhóm mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, vật tư nông nghiệp, hàng tiêu dùng phục vụ Tết. Những mặt hàng có nguy cơ biến động giá cao trong thời gian qua cần được theo dõi sát để kịp thời có phương án điều tiết phù hợp.

Các địa phương chủ động nguồn hàng, tăng cường kiểm soát thị trường để bảo vệ người tiêu dùng. Ảnh: An Thu

Cùng với đó, các cơ quan chức năng được yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các mặt hàng thuộc danh mục Nhà nước định giá, kiểm soát giá. Đặc biệt, UBND tỉnh Sơn La cũng nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giá đến các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Qua đó, tạo sự đồng thuận, phối hợp trong việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm như đầu cơ, găm hàng, nâng giá trái quy định, góp phần giữ ổn định chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn, phù hợp với mặt bằng chung của cả nước.

Tương tự, Gia Lai đang đồng loạt kiểm soát hàng hóa, giá cả trước Tết Bính Ngọ 2026. Các Đội Quản lý thị trường đã được yêu cầu tăng cường theo dõi diễn biến cung cầu, mặt bằng giá cả, nhất là tại các thời điểm nhạy cảm và khu vực tập trung hoạt động thương mại sôi động. Theo đánh giá của Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai, đến thời điểm hiện tại, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, chưa ghi nhận tình trạng khan hiếm hay tăng giá bất hợp lý trên diện rộng.

Qua làm việc với các cơ sở kinh doanh, thị trường hàng hóa Tết năm nay được đánh giá là khá dồi dào. Bánh kẹo sản xuất trong nước tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhờ giá cả phù hợp, dễ tiếp cận với đa số người tiêu dùng. Mặt bằng giá các nhóm hàng như bánh kẹo, bia rượu nhìn chung ổn định so với cùng kỳ năm trước; các giỏ quà Tết được thiết kế đa dạng, đáp ứng nhiều phân khúc tiêu dùng…

Cùng với Sơn La, Gia Lai, trước cao điểm mua sắm Tết Nguyên đán 2026 nhiều tỉnh, thành như trên toàn quốc như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, TP Huế… đang vào cuộc tích cực siết chặt quản lý giá, hàng hóa vào các mặt hàng thiết yếu.

Xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, trục lợi

Trước nhu cầu mua sắm tăng cao dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2026, Bộ Công thương đã yêu cầu Sở Công thương các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ đã được giao về thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2025 và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, Bộ này yêu cầu các địa phương chủ động chuẩn bị nguồn hàng, tăng cường kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, trục lợi nhằm bảo vệ người tiêu dùng dịp Tết.

Ngoài ra, cần chủ động cung cấp thông tin về tình hình cung ứng, giá cả hàng hóa thiết yếu đến các cơ quan truyền thông; phối hợp với báo chí thông tin đầy đủ về các điểm bán hàng bình ổn, tránh các tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận, bất ổn thị trường và không để gián đoạn nguồn cung trong mọi tình huống.

Thành lập 7 đoàn công tác kiểm soát thị trường và chống buôn lậu toàn quốc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) triển khai 7 đoàn kiểm tra từ ngày 9/1 - đến 15/3/2026 nhằm bình ổn giá, chống hàng giả, trong đó tập trung cao điểm thực hiện nhiệm vụ trong tháng 1/2026, thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng và vi phạm về an toàn thực phẩm.

Cùng với đó, tăng cường hỗ trợ cung ứng, phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác điều phối nguồn hàng; chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tổ chức các điểm bán hàng bình ổn, các chuyến hàng lưu động đến trực tiếp các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại nặng để người dân dễ dàng tiếp cận hàng hóa với giá hợp lý.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, khả năng bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết năm nay là tích cực, có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Hiện các doanh nghiệp và hệ thống phân phối đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ sớm, với mức dự trữ tăng khoảng 15 - 30% so với tháng thường. Các mặt hàng chủ lực như lương thực, thực phẩm, thịt gia súc, gia cầm, trứng, rau củ quả, thực phẩm chế biến và hàng tiêu dùng nhanh đều được lên kế hoạch cung ứng đầy đủ, bảo đảm chất lượng và an toàn.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ tăng cường theo dõi thị trường, tập trung vào các mặt hàng có nhu cầu cao như thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống và hàng tiêu dùng nhanh.

Cục cũng phối hợp với lực lượng quản lý thị trường triển khai cao điểm kiểm tra Tết, tập trung xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, vi phạm sở hữu trí tuệ và nhãn mác; đồng thời yêu cầu các hệ thống phân phối tăng cường kiểm soát chất lượng theo chuỗi cung ứng, bảo đảm minh bạch nguồn gốc, điều kiện bảo quản, niêm yết và bán đúng giá.