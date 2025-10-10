Đầu tư mới 2.000 km đường bộ cao tốc trong giai đoạn 2025 - 2030

(TBTCO) - Giai đoạn 2025 - 2030, Bộ Xây dựng xác định phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh, tập trung nguồn lực cho hạ tầng chiến lược, công trình trọng điểm, xây dựng khoảng 2.000 km đường bộ cao tốc, hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia...

Đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, giai đoạn 2025 - 2030, Bộ Xây dựng tập trung đầu tư trục giao thông đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây, trục đường bộ Đông - Tây quan trọng; các cảng biển cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế; các cảng hàng không lớn; tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối quốc tế và các cảng biển trung chuyển quốc tế; hình thành các tuyến cao tốc kết nối liên vùng, kết nối các cảng biển cửa ngõ quốc tế, cảng hàng không quốc tế, các cửa khẩu quốc tế có nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa lớn.

Cụ thể, về đường bộ, trong giai đoạn 2026 - 2030 sẽ xây dựng khoảng 2.000 km đường bộ cao tốc, hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc; hoàn thành đường ven biển; nâng cấp một số tuyến quốc lộ quan trọng kết nối tới các đầu mối có nhu cầu vận tải lớn; nối thông đường Hồ Chí Minh; mở rộng các tuyến kết nối cửa ngõ Thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Thi công tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Ảnh: Hùng Đỗ

Về hàng hải, ưu tiên nâng cấp, mở rộng các tuyến luồng hàng hải công cộng như Nghi Sơn, Cẩm Phả, Lạch Huyện, Cái Mép - Thị Vải, Sông Hậu (giai đoạn hoàn thiện); cảng biển trọng điểm kết hợp trung chuyển quốc tế tại Lạch Huyện, Cái Mép, cảng Liên Chiểu, Nam Đồ Sơn; tập trung phát triển đội tàu vận tải biển, thủy nội địa, đội tàu tìm kiếm, cứu nạn, hệ thống điều phối và giám sát giao thông hàng hải trên toàn quốc.

Đối với đường thủy nội địa, ưu tiên triển khai dự án nâng cao tĩnh không cầu trên các tuyến đường thủy quốc gia, tạo điều kiện cho tàu lớn lưu thông, giảm tải cho mạng lưới đường bộ; triển khai đầu tư dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam, phát triển một số bến, cảng thủy nội địa tại khu vực Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng; phát triển mạnh vận tải pha sông biển, ven biển Bắc - Nam.

Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh phát triển vận tải đường thủy và vận tải sông pha biển; nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy hình thành và phát triển sàn giao dịch vận tải hàng hóa; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn tại Thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt là các tuyến đường sắt đô thị.

Về đường sắt, phấn đấu hoàn thành tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trước năm 2030; triển khai đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; đẩy nhanh thủ tục đầu tư một số tuyến đường sắt kết nối với cảng biển cửa ngõ quốc tế, kết nối quốc tế với Trung Quốc, tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, đường sắt kết nối cảng hàng không quốc tế (Thủ Thiêm - Long Thành), đường sắt vành đai phía Đông Hà Nội, tuyến đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ, Hà Nội - Hạ Long; xây dựng tuyến Lạng Sơn - Hà Nội, Móng Cái - Hải Phòng.

Về hàng không, sẽ triển khai giai đoạn 2 Cảng hàng không quốc tế Long Thành; nâng cấp các cảng hàng không trọng yếu đáp ứng nhu cầu như Vinh, Liên Khương, Nội Bài, Chu Lai; kêu gọi đầu tư các cảng hàng không mới theo quy hoạch.

Giao thông, hạ tầng đô thị phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại

Cũng theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, về giao thông, hạ tầng đô thị, sẽ phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhất là tại các đô thị lớn, gắn với yêu cầu phát triển đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu; ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, đường vành đai, các công trình cấp, thoát nước, xử lý nước thải, chống ngập tại các đô thị lớn; phát triển giao thông công cộng đô thị, tập trung đầu tư và đẩy nhanh xây dựng các tuyến đường sắt đô thị.

Trong đó, chú trọng mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng tại các đô thị lớn; phát triển đô thị theo hướng nén kết hợp tạo lập không gian công cộng, không gian xanh, sinh thái để tăng hiệu quả sử dụng đất và tài nguyên; lựa chọn các đô thị có lợi thế đặc biệt để xây dựng thành các trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ... có khả năng cạnh tranh khu vực, quốc tế cao.

Nhấn mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đi trước một bước, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu, Bộ Xây dựng đưa ra mục tiêu khai thác hiệu quả không gian ngầm, nhất là tàu điện ngầm tại các đô thị lớn.

Trong công tác quản lý hoạt động vận tải, bảo đảm an toàn giao thông, Bộ Xây dựng triển khai xây dựng và thực hiện tốt Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2035, định hướng đến năm 2050 và các đề án khác để thúc đẩy tăng trưởng sản lượng vận tải đạt mức 2 con số trong những năm tới.

Cụ thể, Bộ Xây dựng nghiên cứu đề xuất giải pháp để thúc đẩy hình thành các trung tâm logistics tại các đầu mối vận tải lớn (cảng biển, cảng cạn, ga đường sắt, sân bay...) với đầy đủ dịch vụ và tính tự động hóa cao để gom hàng và phân phối theo mô hình “trung tâm trung chuyển”, kết nối nhiều phương thức vận tải; tiếp tục cơ cấu thị trường vận tải theo hướng giảm thị phần vận tải đường bộ, tăng thị phần vận tải đường thủy, hàng hải, đường sắt, hàng không...