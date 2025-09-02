Điện Biên điểm sáng phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên đã triển khai, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bên vững nghiêm túc và tích cực, nhờ đó tỷ lệ nghèo đều giảm qua các năm, năm sau giảm hơn năm trước.

Sản phẩm OCOP được người tiêu dùng ưa thích. Ảnh: Hải Anh

Kết quả, tỷ lệ nghèo đa chiều năm 2023 từ 36,97% đã giảm xuống còn 33,24% năm 2024; tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 từ 25,6% đã giảm xuống còn 21,29%; tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2023 từ 11,29% đã tăng lên 11,96% năm 2024.

Đạt được những thành tựu nêu trên, có sự đóng góp không nhỏ trong thực hiện hiệu quả một số dự án.

Cụ thể, Dự án triển khai đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (Dự án 2) đã tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập cho người nghèo, góp phần tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo bền vững. Trong đó, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, nhân rộng trên 200 mô hình, dự án giảm nghèo như: Mô hình trồng bí xanh tại xã Chà Nưa (nay là xã Mường Chà), mô hình trồng sâm dưới tán rừng tại huyện Tuần Giáo (cũ), trồng mắc ca, nuôi ong, trồng cà phê, trồng sâm, chăn nuôi gia súc…

Đặc biệt là tỉnh đã phát triển được 109 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP như: thịt trâu sấy, gạo nếp nương, bánh khẩu xén Mường Lay, dứa Mường Chà, chè Tủa Chùa, gạo Điện Biên… Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững (Dự án 4), bình quân mỗi năm đào tạo nghề cho 8.000 - 8.300 lao động.

Dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các xã nghèo (Dự án 5), theo số liệu cập nhật đến ngày 12/6/2025, toàn tỉnh Điện Biên đã có 7.248/7.970 hộ triển khai xây dựng nhà mới, trong đó 4.561 căn nhà đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng…

Năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 18,9%

Hiện nay, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp kể từ ngày 1/7/2025 đang tạo ra động lực mới để Điện Biên phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững hơn, trong đó có công tác giảm nghèo.