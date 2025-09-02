Điện Biên điểm sáng phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Tỷ lệ giảm nghèo năm sau cao hơn năm trước
Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên đã triển khai, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bên vững nghiêm túc và tích cực, nhờ đó tỷ lệ nghèo đều giảm qua các năm, năm sau giảm hơn năm trước.
|Sản phẩm OCOP được người tiêu dùng ưa thích. Ảnh: Hải Anh
|
Kết quả, tỷ lệ nghèo đa chiều năm 2023 từ 36,97% đã giảm xuống còn 33,24% năm 2024; tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 từ 25,6% đã giảm xuống còn 21,29%; tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2023 từ 11,29% đã tăng lên 11,96% năm 2024.
Đạt được những thành tựu nêu trên, có sự đóng góp không nhỏ trong thực hiện hiệu quả một số dự án.
Cụ thể, Dự án triển khai đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (Dự án 2) đã tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập cho người nghèo, góp phần tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo bền vững. Trong đó, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, nhân rộng trên 200 mô hình, dự án giảm nghèo như: Mô hình trồng bí xanh tại xã Chà Nưa (nay là xã Mường Chà), mô hình trồng sâm dưới tán rừng tại huyện Tuần Giáo (cũ), trồng mắc ca, nuôi ong, trồng cà phê, trồng sâm, chăn nuôi gia súc…
Đặc biệt là tỉnh đã phát triển được 109 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP như: thịt trâu sấy, gạo nếp nương, bánh khẩu xén Mường Lay, dứa Mường Chà, chè Tủa Chùa, gạo Điện Biên… Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững (Dự án 4), bình quân mỗi năm đào tạo nghề cho 8.000 - 8.300 lao động.
Dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các xã nghèo (Dự án 5), theo số liệu cập nhật đến ngày 12/6/2025, toàn tỉnh Điện Biên đã có 7.248/7.970 hộ triển khai xây dựng nhà mới, trong đó 4.561 căn nhà đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng…
Năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 18,9%
Hiện nay, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp kể từ ngày 1/7/2025 đang tạo ra động lực mới để Điện Biên phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững hơn, trong đó có công tác giảm nghèo.
|Cây cà phê được phát triển, trở thành nguồn lợi kinh tế bền vững cho người dân thoát nghèo. Ảnh: TL
Điện Biên đặt mục tiêu đến cuối năm 2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 18,9%. Tỉnh phấn đấu mỗi năm giảm 4% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, với mục tiêu giảm trung bình 5,5% ở các huyện nghèo và giảm 5% ở đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời có hai huyện thoát nghèo.
Để đạt mục tiêu này, Điện Biên tập trung vào việc huy động hiệu quả các nguồn vốn, đặc biệt là từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, để hỗ trợ sản xuất và tạo việc làm.
Tính đến tháng 4/2025, nguồn vốn Chương trình giảm nghèo bền vững đã giải ngân đạt khoảng 68%; có 26/115 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 7.248/7.970 hộ (tính đến tháng 6/2025) triển khai xây dựng nhà mới, trong đó 4.561 căn nhà đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng.
Phát triển sinh kế, thông qua việc triển khai đa dạng hóa sinh kế, phát triển các mô hình giảm nghèo bền vững như hỗ trợ xây dựng và nhân rộng mô hình OCOP, phát triển giáo dục nghề nghiệp và tạo việc làm. Phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên thoát nghèo của người dân./.
|Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên đã được giao tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững lên tới hơn 2.063 tỷ đồng. Điện Biên đã kết hợp, lồng ghép với các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và xây dựng nông thôn mới, nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.