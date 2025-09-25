(TBTCO) - Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam VWAS 2025 - Diễn đàn thường niên do Báo Tài chính - Đầu tư và Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam (VWA) tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính được tổ chức vào 13h30, thứ Năm, ngày 25/9/2025 tại Khách sạn Pullman, TP. Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc dự và phát biểu tại diễn đàn.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại diễn đàn

Với chủ đề “Kỷ nguyên mới, Sức bật mới”, Diễn đàn Cấp cao Cố vấn Tài chính Việt Nam 2025 (VWAS 2025) lần thứ ba quy tụ các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế tập trung thảo luận chuyên sâu về tác động của thể chế mới, động lực mới tới nền kinh tế và thị trường tài chính. Diễn đàn cũng sẽ phân tích chi tiết các điểm tăng trưởng đột phá của các lớp tài sản đầu tư truyền thống cũng như cơ hội với lớp tài sản mã hoá.

Diễn đàn cũng sẽ tập trung phân tích các lớp tài sản như chứng khoán, bất động sản, tài sản mã hóa… giúp nhà đầu tư xác định cơ hội những tháng cuối năm và dài hạn hơn là những năm tới để phân bổ danh mục hợp lý nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.

Tại Diễn đàn, có 2 phiên thảo luận tập trung vào các vấn đề được đông đảo nhà đầu tư quan tâm hiện nay.

Phiên thảo luận thứ nhất là “Thị trường cổ phiếu trước vận hội mới” có sự tham gia của Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các công ty chứng khoán hàng đầu và quỹ đầu tư quốc tế. Các diễn giả cùng bàn luận về triển vọng nhóm cổ phiếu chủ lực, ngành hấp dẫn, cũng như khuyến nghị cho nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường biến động nhanh.

Phiên thảo luận thứ hai là “Điểm đột phá thị trường bất động sản và tài sản mã hóa Việt Nam” cũng hết sức hấp dẫn, tập trung vào 2 lĩnh vực nhiều tiềm năng của nền kinh tế. Tại phiên thảo luận này, TS. Cấn Văn Lực, Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng; bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số, cùng các doanh nghiệp sẽ chỉ ra chính sách mới, xu hướng mới cũng như triển vọng của hai thị trường này.

Diễn đàn năm nay tiếp tục đặt mục tiêu hỗ trợ nhà đầu tư có thêm kiến thức, công cụ để lựa chọn sản phẩm, dịch vụ tài chính minh bạch, chuyên nghiệp, đồng thời góp phần thúc đẩy cộng đồng cố vấn tài chính phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, tại Diễn đàn cũng vinh danh sản phẩm/dịch vụ tài chính tiêu biểu năm 2025 trong các ngành ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, quản lý quỹ, chứng khoán và công nghệ tài chính.

Diễn đàn sẽ được phát trực tiếp trên các nền tảng fanpage, youtube của Báo Tài chính - Đầu tư và được truyền thông rộng rãi trên các ấn phẩm của Báo Tài chính - Đầu tư và các kênh truyền thông, báo chí khác.

