Doanh nghiệp cần minh bạch và chuẩn hoá trong quản trị tài chính

(TBTCO) - Tại Diễn đàn CFO VSIP 2026, các chuyên gia tài chính nhấn mạnh vai trò của minh bạch dữ liệu, tuân thủ pháp lý và chuẩn hoá quy trình như nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh ngày càng chặt chẽ.

Chiều 16/1, Diễn đàn CFO VSIP 2026 chính thức diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia tài chính, kế toán và các nhà quản trị tài chính đến từ Khu công nghiệp VSIP và khu vực phía Nam. Đây là diễn đàn thường niên nhằm tạo không gian trao đổi chuyên sâu về quản trị tài chính, kế toán, thuế và xu hướng ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp.

Thông tin về sự kiện, bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương - CEO Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn thuế Hinh Lam, Phó Chủ nhiệm CFO VSIP cho biết, Diễn đàn CFO VSIP 2026 không chỉ là nơi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong quản trị tài chính, kế toán, thuế quan mà còn hướng đến việc kết nối cộng đồng tài chính, kế toán trong khu công nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương (thứ hai từ phải qua trái) và bà Võ Thị Tuyết Phượng nhận Quyết định bổ nhiệm Phó chủ nhiệm CFO VSIP. (Ảnh: Văn Dũng)

“Diễn đàn CFO VSIP 2026 là cơ hội hiếm có để các doanh nghiệp giao lưu, học hỏi, xây dựng các mối quan hệ chất lượng cao với chuyên gia và đối tác. Thông qua đó, doanh nghiệp có thể tìm ra các giải pháp sáng tạo, mang lại giá trị thực tiễn trong việc hoàn thiện bức tranh tài chính, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh” - bà Dương nói.

Nội dung của Diễn đàn CFO VSIP 2026 tập trung vào hai nhóm chủ đề lớn: ứng dụng công nghệ tiên phong trong công tác tài chính - kế toán; cập nhật các thay đổi về pháp lý, thuế và hải quan có tác động trọng yếu đến doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất trong năm 2026. Bên cạnh đó, diễn đàn còn tổ chức hai phiên thảo luận chuyên sâu về quản trị chi phí và hiệu quả tài chính trong bối cảnh tuân thủ, cũng như quản lý rủi ro pháp lý, thuế và hải quan đối với doanh nghiệp.

Chia sẻ kinh nghiệm quản trị chi phí và nâng cao hiệu quả tài chính, ông Vương Nguyễn Đăng Khoa - Giám đốc Tài chính (CFO) Maison Group cho rằng, “linh hoạt” là từ khoá quan trọng. Theo ông Khoa, sự linh hoạt cần được thể hiện cả trong việc thích ứng với văn hoá doanh nghiệp lẫn việc cập nhật, tuân thủ kịp thời các chính sách của Nhà nước.

Các diễn giả chia sẻ thông tin tại diễn đàn. (Ảnh: Văn Dũng)

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Tài chính THP Group nhấn mạnh yếu tố “minh bạch”. Với nhiều năm kinh nghiệm, ông Liêm cho rằng minh bạch trong số liệu và trong tuân thủ pháp luật có thể khiến doanh nghiệp đi chậm hơn, nhưng đó là con đường bền vững và chắc chắn.

Ở góc độ khác, bà Ngà Đỗ - CMCO Livwell đưa ra từ khoá “kết nối”, bao gồm kết nối dữ liệu và kết nối giữa các doanh nghiệp để tận dụng thế mạnh, nguồn lực của nhau trong quản trị và vận hành.

Đề cập đến vai trò của công nghệ, bà Nguyễn Phương Quyên - Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Công ty MISA cho rằng, yếu tố then chốt là “quy chuẩn”. Theo bà Quyên, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ; để doanh nghiệp vận hành hiệu quả, cần xây dựng hệ thống quy chuẩn đồng bộ ở nhiều khâu. Tương tự như một con tàu muốn đi nhanh không chỉ dựa vào động cơ mà còn phụ thuộc vào sự phối hợp của toàn bộ các bộ phận.

Diễn đàn CFO VSIP 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm hẹn chuyên môn uy tín, góp phần nâng cao năng lực quản trị tài chính và thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tại Việt Nam.