Đức tung gói hỗ trợ 65 tỷ euro đối phó khủng hoảng năng lượng

(TBTCO) - Bộ Thương mại Thái Lan ngày 5/9 cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng 8 đã tăng 7,86% so cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 7/2008 đến nay. Nguyên nhân chính dẫn tới CPI tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái là do giá năng lượng ở Thái Lan vẫn ở mức cao.