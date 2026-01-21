Gấp cuốn sổ cũ, hộ kinh doanh thảnh thơi trên app ngân hàng

(TBTCO) - Hàng triệu hộ kinh doanh gấp lại cuốn sổ tay cũ kỹ, chính thức bước vào nhịp kinh doanh mới với phương pháp tự kê khai thuế kể từ năm 2026. Trong quá trình chuyển đổi này, ứng dụng ngân hàng dần trở thành “trợ lý” toàn năng trong quản lý dòng tiền và tuân thủ thuế, đặc biệt là sự sát cánh của MyShop Pro và Ngân hàng BIDV.

Hàng triệu tiểu thương bước vào nhịp kinh doanh mới

Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, cửa tiệm kim khí nhỏ ở phường Việt Hưng (Hà Nội) giờ đã được thiết lập gọn gàng như một cửa hàng số thu nhỏ, với nhiều mã sản phẩm nằm trong ứng dụng, doanh thu và dòng tiền được theo dõi theo thời gian thực.

Trước đó, việc kinh doanh của cô N. - chủ tiệm kim khí lâu năm, gần như dựa hoàn toàn vào trí nhớ và cuốn sổ tay dày cộp, gáy sờn, giấy đã ngả màu theo năm tháng. Giá bán nằm trong đầu, công nợ của khách quen ghi chi chít trên từng trang sổ, có dòng đã gạch xóa nhiều lần, có dòng còn nguyên từ năm trước. Bên cạnh là những tờ giấy nhập hàng viết tay, mỗi lần có hàng về lại kẹp thêm một tờ, ghi vội tên món, số lượng, giá mua.

Câu chuyện chuyển đổi đang diễn ra mạnh mẽ ở nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ, trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Với An Nhiên Café - chuỗi 10 quán cà phê tại TP. Hồ Chí Minh, quá trình này đã được chủ động triển khai sớm. Anh Sinh Phạm - Nhà sáng lập chuỗi An Nhiên Café cho biết, hệ thống sổ sách kế toán và quản trị nội bộ đã được thiết lập từ trước đó, giúp kiểm soát chặt chẽ tồn kho, doanh thu, giá vốn và dòng hàng nhập - xuất hàng ngày. “Điều này xuất phát từ nhu cầu cốt lõi là cần con số chính xác để quản trị hằng ngày” - anh Sinh Phạm nhấn mạnh.

Khi thuế chuyển sang kê khai cùng những thay đổi về mức doanh thu chịu thuế và các biểu mẫu mới theo quy định pháp luật, một yêu cầu đặt ra là cần nhanh chóng nắm bắt, tuân thủ các nội dung này cũng như tách bạch dòng tiền cửa hàng với dòng tiền cá nhân. An Nhiên Café cũng đã nhanh chóng tìm hiểu, cập nhật các quy định mới, đồng thời tìm kiếm các công cụ, ứng dụng trên thị trường giúp tối ưu hóa vận hành và quản lý cửa hàng. Tuy nhiên, trong thời gian các quy định, hướng dẫn thực thi đang trong quá trình hoàn thiện, cập nhật, thì An Nhiên Café cũng như hàng triệu hộ kinh doanh vẫn còn nhiều trăn trở, băn khoăn với nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Sự chuyển động nhanh chóng của hàng triệu tiểu thương, hộ và cá nhân kinh doanh diễn ra song hành với quá trình chuyển từ thuế khoán sang kê khai, khi yêu cầu minh bạch sổ sách không còn là lựa chọn tự nguyện, mà trở thành điều kiện tất yếu. Từ một góc tiệm kim khí nhỏ đến chuỗi An Nhiên Café, những câu chuyện chuyển đổi cho thấy rằng, khi công cụ đủ đơn giản và có sự đồng hành phù hợp, tiểu thương không chỉ sẵn sàng tuân thủ các quy định mới, đáp ứng nghĩa vụ kê khai, nộp thuế từ năm 2026, mà còn giúp các hộ kinh doanh quản lý bài bản, phát triển mạnh hơn.

Công cụ đã sẵn sàng, cần đồng hành bền bỉ

Đằng sau những chuyển biến tích cực ấy là sự vào cuộc bền bỉ, tận tâm của đội ngũ cán bộ ngân hàng, trong đó có BIDV, khi trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng cửa hàng” đồng hành cùng hộ kinh doanh.

Nhân viên BIDV tư vấn cho hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng để theo dõi doanh thu, dòng tiền

Trong cuộc chạy đua với thời gian, nhân viên ngân hàng BIDV hỗ trợ bà con làm quen với phương thức quản lý và nghĩa vụ tuân thủ mới, từ chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai” đến Chương trình hành động “Đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế” triển khai kể từ ngày 1/1/2026, đây là giai đoạn then chốt quyết định mức độ tuân thủ lâu dài.

Từ tiếng “ting ting” báo tiền về tài khoản vang lên trên chiếc loa thanh toán, đến những ưu đãi và hỗ trợ từ BIDV, tất cả giúp bớt áp lực ban đầu, tiếp thêm sự tự tin cho bà con khi bước vào một giai đoạn kinh doanh minh bạch, bài bản hơn.

Bà Lê Thị Thanh Yên - Phó Giám đốc Ban Sản phẩm bán lẻ BIDV chia sẻ, MyShop Pro được tích hợp ngay trên ứng dụng ngân hàng số BIDV SmartBanking, đóng vai trò như một "trợ lý tài chính" cần mẫn 24/7 cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Hơn cả một công cụ bán hàng, MyShop Pro là "Hub" kết nối liền mạch giữa ngân hàng - cơ quan thuế - hộ kinh doanh.

Khác với những công cụ phân mảnh, BIDV MyShop Pro là giải pháp toàn diện đầu tiên tại Việt Nam tích hợp quản lý bán hàng - tài chính - tuân thủ thuế trên một nền tảng duy nhất, "may đo" riêng nhu cầu của bà con tiểu thương.

Nhân viên BIDV hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng MyShop Pro .

Không còn cảnh cầm bút cộng trừ mỏi tay, chỉ với chiếc điện thoại thông minh, cả cửa hàng với hàng trăm mã sản phẩm được thiết lập gọn gàng trong lòng bàn tay. Đặc biệt là tính năng AI thông minh của MyShop Pro, chỉ cần một thao tác quét (scan) tờ hóa đơn nhập hàng, ứng dụng tự động nhận diện, phân loại và cập nhật vào hệ thống quản lý.

Danh mục hàng hóa, giá vốn, giá bán, thu - chi và dòng tiền được số hóa tức thì; tổng hợp doanh thu với báo cáo trực quan, sinh động và phục vụ kê khai thuế; kết nối hóa đơn điện tử… Việc xuất hóa đơn điện tử hay quản lý công nợ giờ nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Mọi giao dịch được lưu trữ minh bạch, rõ ràng, chấm dứt cảnh "tam sao thất bản" của cuốn sổ tay ngày cũ.

Một chuyên gia trong ngành F&B chia sẻ, giải pháp như MyShop Pro của BIDV hiện đã có đầy đủ tính năng dành cho hộ kinh doanh và về cơ bản đáp ứng hầu hết yêu cầu của cơ quan quản lý. Thực chất, giải pháp quản lý bán hàng trên thị trường luôn sẵn có và rất đa dạng theo ngành nghề, mục đích kinh doanh. Quan trọng là các đơn vị cung cấp giải pháp cần hướng tới sự đơn giản, sử dụng dễ dàng, thuận tiện để hộ kinh doanh nhanh chóng nắm bắt, quản lý hiệu quả mà vẫn tiết kiệm thời gian, nhân sự.

BIDV hiện nắm giữ tổng tài sản dẫn đầu thị trường, vượt 3 triệu tỷ đồng, phục vụ hơn 24 triệu khách hàng cá nhân và là đối tác chiến lược của hơn 500.000 tổ chức, doanh nghiệp. BIDV tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng tiên phong khi mang đến lời giải toàn diện cho bài toán quản lý của hộ kinh doanh. Từ hỗ trợ kê khai, nộp thuế đúng quy định, đến chuẩn hóa dòng tiền và sổ sách, các hộ không còn loay hoay với phương thức thủ công, mà tự tin mở rộng hoạt động, từng bước nâng tầm quy mô và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội.