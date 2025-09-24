(TBTCO) - Trong bối cảnh nền kinh tế vận động ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn, nhà đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp cần chiến lược linh hoạt nhằm thích ứng, đón bắt xu thế, tận dụng cơ hội để bứt phá.

Thời cơ lớn để bứt phá

Các trung tâm tài chính nổi tiếng trên thế giới như London, New York, Singapore, Dubai đều có một điểm chung và cũng là yếu tố mang sức nặng quyết định khả năng duy trì vị trí trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, như Mark Yeandle - “cha đẻ” của chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu (Global Financial Centres Index - GFCI) - từng chia sẻ, đó là khả năng duy trì lòng tin thị trường dựa vào thể chế minh bạch và độc lập.

Trong bối cảnh hệ thống tài chính toàn cầu đang biến động bất thường bởi xung đột biên giới, xung đột thương mại thuế, chuỗi cung ứng và bất ổn tiền tệ, quốc gia nào xây dựng được không gian thể chế cho niềm tin ấy nương náu, sẽ là nơi dòng vốn và quyết định đầu tư dài hạn tìm đến. Việt Nam cũng đang đứng trước ngưỡng cửa như vậy, với những lợi thế chưa từng có cùng hàng loạt quyết sách thay đổi mang tính toàn diện cả về thể chế và tái cấu trúc nguồn lực.

Thị trường vốn Việt Nam đang tiệm cận một bước nhảy về chất dẫn dắt bởi kỳ vọng cải cách thực chất của nền kinh tế.Ảnh: DŨNG MINH

Từ bước chuyển lớn trong sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, tới hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin…, một môi trường đầu tư với mục tiêu “đôi bên cùng có lợi”, như chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trong Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2025 tại London (Vương quốc Anh) ngày 16/9/2025, đang rộng mở hơn bao giờ hết với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là kỳ vọng nâng hạng thị trường.

Xét trên các tiêu chí của FTSE Russell (tổ chức cung cấp chỉ số và xếp hạng thị trường chứng khoán trên toàn cầu), thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt 9/9 tiêu chí nâng hạng và giới chuyên gia đang rất kỳ vọng sớm có kết quả tích cực trong kỳ đánh giá tháng 10/2025 sắp tới. Các cuộc phỏng vấn bên lề với nhà đầu tư quốc tế cũng phản ánh sự lạc quan vào triển vọng nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ghi nhận của Báo Tài chính - Đầu tư cho thấy, kể từ đầu năm, những bước tiến quan trọng trong việc cải cách pháp lý, minh bạch hóa thông tin, hiện đại hóa hệ thống giao dịch và thanh toán… nhằm đáp ứng các yêu cầu cơ bản để nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi đã trở thành một trong những động lực cho thị trường chứng khoán thăng hoa, khi chỉ số VN-Index tăng tới hơn 30%, lọt vào top 10 thị trường tăng trưởng cao nhất thế giới.Không những vậy, thanh khoản và giao dịch cũng rất tích cực. Lũy kế từ đầu năm, thanh khoản toàn thị trường đạt 29.116 tỷ đồng, tăng 38% so mức bình quân năm 2024 và tăng 29% so cùng kỳ, với sự nhập cuộc rất mạnh của cả khối ngoại và khối nội.

Điểm đặc biệt, mức tăng trưởng lịch sử đạt được không chỉ xét về mặt điểm số, thanh khoản giao dịch tăng kỷ lục, mà tính cả ở nhiều cổ phiếu riêng lẻ của nhiều nhóm ngành nghề cơ bản như tài chính, hàng hóa và dịch vụ, bất động sản… Số lượng cổ phiếu có xu hướng tăng giá, số lượng cổ phiếu đạt mức điểm cao mới cũng đã và đang xuất hiện nhiều hơn.

Tầm nhìn chiến lược

Theo ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc phân tích, Khối khách hàng cá nhân, Công ty cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), mặc dù hiệu ứng nâng hạng thị trường còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng điểm tích cực trong giai đoạn này là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất sau thời gian duy trì lãi suất cao, có thể là yếu tố hỗ trợ tích cực cho câu chuyện nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cơ hội đầu tư đang trở nên rõ ràng và hấp dẫn hơn Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Dragon Capital, một trong những diễn giả chính tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2025 (VWAS 2025) do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức vào ngày 25/9 cho biết, cơ hội đầu tư đang trở nên rõ ràng và hấp dẫn hơn bao giờ hết đối với các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong nước và cả các nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư nước ngoài, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 8,3 - 8,5% trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo. “Không chỉ là con số cao hơn, mà điều đó có ý nghĩa như một sự mở rộng tư duy, một tầm nhìn dài hạn và táo bạo cho kỷ nguyên vươn mình” - ông Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

Cần phải nói thêm rằng, không chỉ nâng hạng thị trường chứng khoán, Việt Nam đặt mục tiêu xếp hạng tín nhiệm ở mức “Đầu tư” trước năm 2030, qua đó giúp Chính phủ và doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường vốn quốc tế với chi phí thấp hơn, ước tính giảm 2 - 2,5 điểm phần trăm. Điều này sẽ mang tới chất xúc tác để thị trường vốn mở rộng và chuyển hóa về chất, gia tăng cơ hội cho các lĩnh vực khác như ngân hàng, bảo hiểm, đặc biệt là bất động sản và lĩnh vực mới mẻ, nhiều tiềm năng - tài sản số.

Chứng khoán và bất động sản vốn được coi là "bình thông nhau". Bởi vậy, cùng với "niềm cảm hứng" trên thị trường chứng khoán, lĩnh vực bất động sản cũng đang chứng kiến đà thăng hoa nhờ môi trường pháp lý được cải thiện, lãi suất thấp, cung - cầu dần phục hồi, các dự án đẩy mạnh mở bán, tạo lực hút mạnh mẽ cho dòng tiền chảy vào thị trường, nhất là dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Minh chứng là, 8 tháng năm 2025, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực bất động sản ghi nhận 2,37 tỷ USD, chiếm 21,5% tổng vốn FDI vào Việt Nam, theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính).

Ông Lê Đình Chung - Tổng giám đốc SGO Homes, câu chuyện đầu tư năm 2025 là một sự xoay trục rõ ràng so với năm 2024, khi bất động sản nổi lên với sức hấp dẫn độc đáo, kết hợp tiềm năng tăng giá vốn (giống như cổ phiếu) với đặc tính phòng ngừa lạm phát và an toàn hữu hình của một tài sản lưu trữ giá trị (giống như vàng), khiến nó trở thành một tài sản "lai" hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm “hồ sơ rủi ro - lợi nhuận cân bằng”.

Bên cạnh đó, đầu tư vào tài sản số cũng là một trong những chủ đề được quan tâm nhiều nhất tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2025. Việc chính thức triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam (theo Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ) được xem là bước đi tất yếu, tạo "sân chơi" bền vững và có trật tự cho ngành blockchain.

Với lợi thế về nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao và chi phí cạnh tranh, Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng trở thành một trung tâm blockchain hàng đầu khu vực. Đặc biệt, bất động sản - lĩnh vực có nhu cầu vốn khổng lồ - được coi là mảnh đất rất tiềm năng cho token hóa.

Điều khiến tài sản mã hóa thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư nằm ở tiềm năng sinh lời vượt trội, điển hình như Bitcoin, Ethereum và nhiều tài sản mã hóa khác. Do đó, theo các chuyên gia, không chỉ là một xu hướng công nghệ, tài sản mã hóa còn là một cuộc cách mạng tài chính, mở cửa cho nhà đầu tư cá nhân tiếp cận các cơ hội đầu tư trước đây vốn chỉ dành cho các định chế tài chính lớn.