(TBTCO) - Chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là khép lại năm ngân sách 2025. Trên khắp cả nước, từ các bộ, ngành đến từng địa phương, không khí giải ngân vốn đầu tư công đang bước vào giai đoạn nước rút cao điểm nhất.

Quyết liệt từ trung ương

Chiều ngày 9/1/2026, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026. Cuộc họp diễn ra vào thời điểm then chốt, khi quỹ thời gian để giải ngân vốn kế hoạch năm 2025 không còn nhiều, trong bối cảnh nhiều dự án đã đủ điều kiện nhưng tiến độ giải ngân vẫn chưa đạt kỳ vọng.

Tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu không để vốn “nằm trên giấy”, coi giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn trực tiếp với tăng trưởng, việc làm và an sinh xã hội. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu làm rõ trách nhiệm của từng bộ, từng địa phương, từng chủ đầu tư. Dự án nào chậm tiến độ phải chỉ rõ nguyên nhân, vướng mắc ở đâu phải tháo gỡ ngay ở đó và kiên quyết điều chuyển vốn đối với những nơi không có khả năng giải ngân.

Cuối năm 2025 và đầu năm 2026 là thời điểm tăng tốc để thực hiện giải ngân. Ảnh: Đức Thanh

Thông điệp chỉ đạo mạnh mẽ của Thủ tướng từ hội nghị đã nhanh chóng lan tỏa xuống các bộ, ngành và địa phương, tạo khí thế tăng tốc rõ rệt. Ở cấp trung ương, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực liên tục tổ chức giao ban, rà soát tiến độ theo từng dự án, từng nguồn vốn. Những dự án đủ điều kiện được yêu cầu giải ngân dứt điểm, không để dồn sang năm sau. Những dự án còn vướng mắc được “soi” đến từng khâu, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân.

Từ ngày 31/12/2025 đến ngày 9/1/2026, Bộ Xây dựng đã giải ngân được thêm 14.000 tỷ đồng, đưa tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 của đơn vị đến thời điểm hiện tại đạt 90,4%. Với cam kết giải ngân 95% tổng vốn được giao và phấn đấu giải ngân 100% vốn như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Xây dựng đang tiếp tục yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án rà soát, khắc phục các tồn tại, đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu và thanh toán.

Với thời gian giải ngân chỉ còn rất ngắn, Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án huy động nhân lực chuyên nghiệp, tăng cường thi công và hoàn thiện thủ tục thanh toán khối lượng đã hoàn thành; xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng, đẩy nhanh thanh - quyết toán, không để phát sinh nợ đọng, đặc biệt là các dự án đường bộ cao tốc.

Các địa phương cùng “chạy nước rút”

Không khí “chạy nước rút” được thể hiện rõ nhất tại các địa phương - nơi quyết định tốc độ và hiệu quả giải ngân.

Điểm chung dễ nhận thấy ở nhiều địa phương là tinh thần không để “vốn chờ dự án”. Lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực tiếp đôn đốc; chủ đầu tư bám sát công trường; nhà thầu tăng nhân lực, thiết bị; các cơ quan tài chính - kho bạc phối hợp xử lý hồ sơ nhanh gọn, đúng quy định. Trách nhiệm giải ngân được gắn chặt với trách nhiệm người đứng đầu, tạo áp lực rõ ràng để cùng hướng đến mục tiêu hết ngày 31/1/2026 đạt kết quả cao nhất trong giải ngân.

Với tinh thần đó, đến nay, đã có rất nhiều địa phương giải ngân đạt và vượt kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Chặng cuối của giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 không chỉ là cuộc đua với thời gian, mà còn là phép thử năng lực điều hành và mức độ quyết liệt của cả hệ thống. Từ các chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng tại hội nghị chiều 9/1 vừa qua đến nhịp độ hối hả trên từng công trường, dòng vốn đầu tư công đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Nằm ở dải đất miền Trung thường có mưa lớn và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các cơn bão, nên tỉnh Hà Tĩnh gặp rất nhiều khó khăn trong việc thi công các dự án. Tuy nhiên, bằng việc áp dụng hiệu quả các giải pháp trong giải ngân phù hợp với thực tế địa phương, nên tính đến ngày 1/9/2026, tỉnh này đã giải ngân được hơn 7.810 tỷ đồng, bằng 161,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 67,5% kế hoạch địa phương triển khai, nằm trong số các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước.

Cuối năm 2025 và đầu năm 2026 là thời điểm tăng tốc để thực hiện giải ngân, nhưng đây cũng là thời điểm địa phương vào mùa mưa lạnh. Do đó, để đảm bảo tiến độ giải ngân hết kế hoạch vốn địa phương triển khai, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đã tranh thủ những khoảng thời gian nắng ráo để tăng ca, tăng kíp, đẩy mạnh thi công.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát và thanh toán vốn, Kho bạc Nhà nước khu vực XII đang nỗ lực hỗ trợ các đơn vị sử dụng ngân sách, các ban quản lý dự án, địa phương, đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa hồ sơ theo quy định của Chính phủ, mở rộng việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến nhằm rút ngắn thời gian giao dịch. Kho bạc Nhà nước khu vực XII phấn đấu trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc, đối với các hồ sơ thủ tục không có sai sót sẽ được thanh toán kịp thời, đảm bảo dòng vốn đầu tư công được lưu chuyển thông suốt.

Đặc biệt, Kho bạc Nhà nước khu vực XII đã có văn bản gửi các chủ đầu tư, chính quyền các địa phương yêu cầu hoàn thành các thủ tục giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong năm 2025 chậm nhất trước ngày 26/1/2026, nhằm phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, cũng theo báo cáo từ Bộ Tài chính, bên cạnh những địa phương có tỷ lệ giải ngân cao, thì vẫn còn địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp. Do đó, trong chặng nước rút về đích, các địa phương này đang phải cố gắng gấp nhiều lần hơn.

Đơn cử, tỉnh Quảng Trị đang đối mặt với tình trạng giải ngân vốn đầu tư công còn chậm so với yêu cầu, nhiều dự án trọng điểm như Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh, đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây có tỷ lệ giải ngân rất thấp. Tương tự, Điện Biên, Lạng Sơn, Sơn La, Hưng Yên, Đà Nẵng, Quãng Ngãi, Khánh Hòa… đều nằm trong số địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp tính đến hiện tại.

Quyết tâm giải ngân để đạt kết quả cao nhất, các địa phương này đang tiếp tục yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tập trung xử lý những nút thắt như giải phóng mặt bằng, thủ tục thanh toán và báo cáo tình hình vật liệu xây dựng, vì phần lớn vốn còn lại phải giải ngân trong tháng 1/2026 (hết ngày 31/1/2026). Đồng thời, các tỉnh, thành phố nói trên cũng yêu cầu các cấp, ngành tại địa phương coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, gắn trách nhiệm người đứng đầu, phấn đấu giải ngân đạt mức cao nhất để tạo đà cho năm 2026…

Thời gian không còn nhiều, nhưng khí thế thực hiện của các bộ, ngành, địa phương đang lên cao. Từ trung ương đến địa phương, từ phòng họp đến công trường, toàn hệ thống đang căng mình tăng tốc, quyết tâm về đích đúng hạn.