Theo báo cáo tuần từ ngày 12/1 - 16/1 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), thị trường trong tuần qua ghi nhận 2 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị đạt 490 tỷ đồng.

Giao dịch trái phiếu riêng lẻ sôi động trong tuần qua
Nguồn: VBMA.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 347 tỷ đồng trái phiếu trong tuần báo cáo. Năm 2025, tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn đạt 321.740 tỷ đồng, tăng 47,1% so với năm 2024. Trong cơ cấu mua lại, nhóm ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 67,4%, tương ứng giá trị 216.759 tỷ đồng.

Đối với nghĩa vụ đáo hạn, trong phần còn lại của năm 2026, tổng giá trị trái phiếu đến hạn được ghi nhận ở mức 204.063 tỷ đồng. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 124.521 tỷ đồng, tương đương 61% tổng giá trị đáo hạn, tiếp theo là nhóm ngân hàng với 22.755 tỷ đồng, chiếm 11,2%.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trong kỳ đạt bình quân 5.313 tỷ đồng mỗi ngày. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu riêng lẻ trên thị trường đạt khoảng 54 nghìn tỷ đồng./.