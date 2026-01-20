Giữa sức ép lên toàn ngành, lợi thế giúp số ít ngân hàng bật tăng NIM năm 2026

(TBTCO) - Từ góc nhìn của các công ty chứng khoán, NIM năm 2026 được đánh giá đi ngang hoặc cải thiện nhẹ nhưng phân hóa rõ. Agriseco cho rằng, nhóm ngân hàng có lợi thế bán lẻ, CASA cao và chất lượng tài sản tốt sẽ mở rộng NIM; trong khi BSC đánh giá cao các ngân hàng đẩy mạnh thu ngoài lãi qua việc hoàn thiện mô hình tập đoàn tài chính.

Tại báo cáo chiến lược đầu tư cổ phiếu năm 2026 "Bứt phá trong kỷ nguyên mới" mới phát hành, Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) đánh giá, biên lãi ròng (NIM) toàn ngành năm 2026 được kỳ vọng cải thiện nhờ hai yếu tố chính.

Thứ nhất, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) được dự báo tăng lên khi các ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ số. Thứ hai, tăng trưởng tín dụng dự kiến được thúc đẩy trong năm 2026 cùng với sự phục hồi của các phân khúc tài sản có mức sinh lời cao.

Tuy nhiên, trong giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026, NIM vẫn chịu áp lực do chi phí vốn tăng tạm thời. Xét trên bình quân cả năm 2026, Chứng khoán Agribank cho rằng, NIM toàn ngành sẽ phục hồi từ đáy quý III/2025 và có thể đạt mức trên 3,6%.

Agriseco dự báo nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh (BIDV, VietinBank, Vietcombank) dự kiến đạt NIM khoảng 2,9 - 3%, trong khi nhóm ngân hàng tư nhân tập trung cho vay phân khúc tiêu dùng cá nhân, bất động sản và xây dựng (MB, Techcombank, VPBank, HDBank, ACB, MSB…) được kỳ vọng phục hồi mạnh, với NIM trung bình trên 4,6%.

Cũng theo nhóm phân tích Agriseco, NIM dự kiến sẽ phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngân hàng, phụ thuộc vào mức độ cạnh tranh lãi suất và rủi ro nợ xấu tiềm ẩn. Theo đó, nhóm ngân hàng có lợi thế về bán lẻ, tỷ lệ CASA cao và chất lượng tài sản tốt được kỳ vọng sẽ mở rộng NIM.

Còn theo đánh giá của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC), NIM toàn ngành ngân hàng dự kiến đi ngang trong năm 2026.

Theo nhóm phân tích BSC, mặt bằng lãi suất được dự báo sẽ tiếp tục tăng và duy trì ở mức cao ít nhất đến hết tháng 4/2026, nên triển vọng NIM của toàn ngành trong năm tới khó có thể tạo đột phá.

Tính đến cuối quý III/2025, NIM của các ngân hàng niêm yết ước đạt khoảng 3,39%, giảm 9 điểm cơ bản so với quý trước và tiếp đà giảm 29 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước.

Dù đã xuất hiện dấu hiệu tạo đáy khi các ngân hàng bắt đầu điều chỉnh tăng lãi suất cho vay một cách quyết liệt hơn, BSC cho rằng, triển vọng NIM trong năm 2026 vẫn đối mặt nhiều thách thức, trong bối cảnh tỷ lệ cho vay/tổng tiền gửi (LDR) đã được đẩy lên mức cao.

Chứng khoán BSC lưu ý rằng, trong năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 04 đợt bán USD kỳ hạn 6 tháng có điều khoản hủy ngang vào các ngày 25/6, 26/8, 1/10 và 22/10, với tổng giá trị hơn 4,6 tỷ USD.

Trong bối cảnh dự trữ ngoại hối không còn dồi dào như trước, BSC cho rằng, Ngân hàng Nhà nước sẽ cần tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng ở mức cao đến hết tháng 4/2026 nhằm giảm áp lực lên tỷ giá USD/VND, qua đó, hạn chế việc phải bán ngoại tệ cho các ngân hàng thương mại khi đến hạn hợp đồng.

Đánh giá tổng thể, BSC cho rằng, tình trạng mất cân đối giữa tăng trưởng cho vay và huy động vốn đã kéo dài trong 02 năm qua sẽ tiếp tục gây áp lực lên NIM của toàn ngành trong năm 2026. Trong đó, những ngân hàng có tỷ lệ LDR thiếu bền vững và cơ cấu huy động phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn trên thị trường liên ngân hàng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc cân đối NIM.

Ở chiều ngược lại, BSC đánh giá cao những ngân hàng có chiến lược thúc đẩy nguồn thu ngoài lãi qua việc hoàn thiện mô hình tập đoàn tài chính và tự làm chủ chuỗi giá trị sản phẩm. Đây là hướng đi phù hợp nhằm đa dạng hóa nguồn thu và đảm bảo tăng trưởng bền vững./.