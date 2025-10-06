Hà Nội triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp qua eTax Mobile

(TBTCO) - Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành thực hiện các giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền đến từng người dân, hộ gia đình thực hiện cài đặt và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2025 bằng phương thức điện tử trên ứng dụng eTax Mobile.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ký ban hành Công văn số 5400/UBND-KT về việc phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2025.

Công văn của UBND thành phố Hà Nội cho biết, nhằm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách thành phố năm 2025 và thực hiện thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không sử dụng tiền mặt, UBND thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các Văn phòng Đăng ký đất đai chủ động phối hợp với Thuế cơ sở hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tại 126 đơn vị cấp xã trong chiến dịch 90 ngày đêm để làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, đảm bảo các tiêu chí “Đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Công chức Thuế TP Hà Nội hỗ trợ người dân cài đặt, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2025 bằng phương thức điện tử trên ứng dụng eTax Mobile. Ảnh: Thuế Hà Nội

Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo các cơ quan, đơn vị báo chí, phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử, thông tin cơ sở tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng người dân, hộ gia đình hiểu, đồng thuận, thực hiện cài đặt và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bằng phương thức điện tử qua eTax Mobile và các hình thức khác không sử dụng tiền mặt.

Sở Nội vụ (Ban Thi đua Khen thưởng thành phố) hướng dẫn Thuế thành phố đăng ký thi đua. Đề xuất UBND Thành phố khen thưởng, biểu dương đối với các tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiên tiến trong công tác phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt nộp thuế SDĐPNN qua eTax Mobile.

Thuế thành phố Hà Nội chỉ đạo Thuế cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai, lập danh sách phân loại người nộp thuế chưa cài đặt eTax Mobile đến từng Tổ dân phố, thôn xóm. Phân công cán bộ phối hợp với UBND cấp xã, Tổ trưởng Tổ dân phố, Đoàn Thanh niên, Tổ chuyển đổi số, Ủy nhiệm thu tổ chức các đợt tập huấn, hỗ trợ cài đặt tại chỗ cho người dân, hướng dẫn các thao tác nộp thuế, nộp thuế thay trên ứng dụng eTax Mobile. Hướng dẫn cài đặt eTax Mobile cho 100% người nộp thuế khi làm thủ tục đăng ký thuế, giao dịch chuyển nhượng… tại cơ quan thuế.

Thực hiện các giải pháp truyền thông đa kênh như: Biên soạn các mẫu tin nhắn, phát thanh, Video clips, tờ rơi ngắn gọn về lợi ích và cách sử dụng eTax Mobile để tuyên truyền trên loa truyền thanh, nhóm Zalo, facebook của tổ dân phố, bảng tin đến từng khu phố. Tham mưu, đề xuất UBND thành phố xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng thành phố đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện phương thức điện tử qua eTax Mobile và các hình thức khác không sử dụng tiền mặt phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các sở, ban, ngành thành phố tuyên truyền hướng dẫn cán bộ công chức, người nộp thuế thực hiện cài đặt, sử dụng eTax Mobile.

UBND các xã, phường thực hiện xác nhận thông tin Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Mẫu 01/TK SDĐPNN) theo đúng quy định của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành chuyển cơ quan Thuế tính và lập sổ thuế kịp thời. Phối hợp với các Thuế cơ sở trên địa bàn ký Hợp đồng ủy nhiệm thu theo quy định, phân công bố trí cán bộ thực hiện công tác ủy nhiệm thu, cán bộ tổ thôn, các hội đoàn thể, tổ chuyển đổi số hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế cài đặt, sử dụng eTax Mobile để nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Chỉ đạo Phòng chuyên môn chủ động phối hợp với Thuế cơ sở trên địa bàn hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trong chiến dịch 90 ngày đêm để làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; gửi kịp thời các văn bản điều chỉnh, bổ sung thông tin để xác định số thuế phải nộp cho cơ quan quản lý thuế để điều chỉnh nghĩa vụ thuế và điều chỉnh, bổ sung thông báo nộp thuế đã ban hành theo quy định tại điểm c, khoản 11, Điều 13 Nghị định 126/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Tăng cường các giải pháp tuyên truyền, vận động người nộp thuế hiểu đồng thuận cài đặt eTax Mobile để tiếp nhận các thông tin về nghĩa vụ thuế của cá nhân được đầy đủ, chính xác và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2025 bằng phương thức điện tử qua eTax Mobile; huy động các lực lượng chức năng (Tổ trưởng Tổ dân phố, Đoàn Thanh niên, Tổ chuyển đổi số, Ủy nhiệm thu…) tổ chức hỗ trợ cài đặt cho người dân, hướng dẫn các thao tác nộp thuế trên ứng dụng eTax Mobile và các hình thức khác không sử dụng tiền mặt./.