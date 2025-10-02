Hải Phòng: Thu ngân sách nội địa 9 tháng vượt mức dự toán của năm 2025

(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng năm 2025, thu ngân sách nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng ước đạt 80.856,28 tỷ đồng, đạt 108,3% dự toán Trung ương giao.

Theo báo cáo UBND thành phố Hải Phòng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố 9 tháng năm 2025 ước đạt 145.601,37 tỷ đồng, đạt 98,8% dự toán Trung ương giao (đạt 88,2% kịch bản năm là 165.011,60 tỷ đồng), tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó: Thu nội địa ước đạt 80.856,28 tỷ đồng, đạt 108,3% dự toán Trung ương giao (đạt 97,4% kịch bản năm là 83.000 tỷ đồng), tăng 41,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu xuất nhập khẩu ước 61.887,56 tỷ đồng, đạt 92,9% dự toán Trung ương giao (đạt 82,5% kịch bản năm là 75.040 tỷ đồng), tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa. Ảnh: Vingroup

Trong phần thu nội địa của Hải Phòng, thu từ sử dụng đất 9 tháng năm 2025 ước đạt 35.196,85 tỷ đồng, đạt 133,6% dự toán Trung ương giao (vượt mục tiêu kịch bản năm là 30.173,87 tỷ đồng), tăng 89,7% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, các cơ quan tài chính của Hải Phòng cũng đã thực hiện tốt công tác chi ngân sách nhà nước địa phương. Cụ thể, trong 9 tháng năm 2025, Thành phố đã chi 51.203,46 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước 23.330,35 tỷ đồng, đạt 67,9% dự toán Trung ương giao; chi thường xuyên ước 24.859 tỷ đồng, đạt 77,8% dự toán Trung ương giao.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025, ngành Thuế Hải Phòng đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, giao chỉ tiêu thu ngân sách đến từng đơn vị, từng cán bộ quản lý thuế; xây dựng danh bạ doanh nghiệp trọng điểm toàn ngành; tăng cường quản lý, kiểm soát và nuôi dưỡng nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Đồng hành, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, minh bạch, từ đó khuyến khích phát triển kinh tế, nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu của Hải Phòng 9 tháng năm 2025 đạt kịch bản tăng trưởng. Ảnh: Quỳnh Nga

Ngành cũng chủ động tham mưu UBND thành phố tổ chức triển khai hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách. Đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách pháp luật thuế mới, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ, giảm, gia hạn thuế. Tích cực triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Ngoài ra, ngành tập trung nâng cao chất lượng công tác kiểm tra dựa trên phân tích rủi ro; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích dữ liệu hồ sơ khai thuế; tăng cường giám sát hóa đơn điện tử theo từng lần bán đối với lĩnh vực bán lẻ xăng dầu, vàng bạc; triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền theo Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/3/2025 của Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục cải cách hành chính, hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả công tác quản lý./.