Ngày 7/8: Giá bạc Phú Quý bật tăng mạnh

|Sáng 7/8, giá bạc giao ngay quanh mức 37,871 USD/ounce. Ảnh minh họa
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 6/8, giá bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết ở mức 1.445.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.490.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 16.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 17.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng hôm qua.
Cũng tại Hà Nội khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.186.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.220.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 13.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng hôm qua.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 1.188.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.225.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 13.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 13.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng hôm qua.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 7/8/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.186.000
|
1.220.000
|
1.188.000
|
1.225.000
|
|
1 kg
|
31.628.000
|
32,526,000
|
31.680.000
|
32.677.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.194.000
|
1.228.000
|
1.195.000
|
1.230.000
|
|
1 kg
|
31.834.000
|
32.738.000
|
31.876.000
|
32.789.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 7/8/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.445.000
|
1.490.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
38.533.237
|
39.733.234
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:28:24 sáng 7/8 giá bạc niêm yết ở ngưỡng 37,871 USD/ounce, tăng 0,071 USD/ounce so với phiên giao dịch sáng hôm qua.
Trước dó, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 37,84 USD/ounce; tăng 0,42 USD so với sáng 6/8.
Giá bạc thế giới tương đương với mức 994.000 đồng/oune ở chiều mua và 999.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 2.000 đồng/oune ở cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng hôm qua.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:28:24 sáng 7/8/2025