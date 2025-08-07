Ngày 7/8: Giá bạc Phú Quý bật tăng mạnh

Sáng nay, giá bạc thế giới điều chỉnh tăng nhẹ. Trong nước, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh. Trong đó, giá bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) đứng đầu đà tăng.

Sáng 7/8, giá bạc giao ngay quanh mức 37,871 USD/ounce. Ảnh minh họa

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 6/8, giá bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết ở mức 1.445.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.490.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 16.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 17.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Cũng tại Hà Nội khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.186.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.220.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 13.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 1.188.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.225.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 13.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 13.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 7/8/2025

Loại bạc Đơn vị Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.186.000 1.220.000 1.188.000 1.225.000 1 kg 31.628.000 32,526,000 31.680.000 32.677.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.194.000 1.228.000 1.195.000 1.230.000 1 kg 31.834.000 32.738.000 31.876.000 32.789.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 7/8/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.445.000 1.490.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 38.533.237 39.733.234

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:28:24 sáng 7/8 giá bạc niêm yết ở ngưỡng 37,871 USD/ounce, tăng 0,071 USD/ounce so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Trước dó, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 37,84 USD/ounce; tăng 0,42 USD so với sáng 6/8.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 994.000 đồng/oune ở chiều mua và 999.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 2.000 đồng/oune ở cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

