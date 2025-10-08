Tìm cơ chế hỗ trợ để hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

(TBTCO) - Ngành Thuế đã tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp như: chuyển đổi số trong công tác quản lý hộ kinh doanh; rà soát chuẩn hóa mã số thuế cá nhân và chuyển đổi mã số thuế thành số định danh công dân; xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ kinh doanh… Ngành Thuế đang đẩy mạnh tìm giải pháp hỗ trợ để hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Gần 300 nghìn cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng

Theo thống kê của Cục Thuế, lũy kế từ khi triển khai đến ngày 30/9/2025, đã có tổng cộng 289.469 cơ sở kinh doanh, bao gồm 156.243 doanh nghiệp và 133.226 hộ kinh doanh (75.607 hộ kê khai và 57.619 hộ khoán) đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tăng 211% so với thời điểm ngày 31/12/2024, với tổng số lượng hóa đơn điện tử đã khởi tạo từ máy tính tiền là hơn 3,84 tỷ hóa đơn.

Thuế tỉnh, thành phố đã thực hiện niêm yết công khai thông báo của cơ quan thuế tại địa điểm kinh doanh của cơ sở kinh doanh về việc người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, kèm thông tin liên hệ của cơ quan thuế, với tổng số cơ sở kinh doanh đã niêm yết là 37.509, bao gồm 23.750 hộ kinh doanh và 13.759 doanh nghiệp.

Lãnh đạo Cục Thuế đánh giá, tình hình công tác quản lý thuế hộ kinh doanh và công tác triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong thời gian qua của toàn ngành đã đạt được những kết quả khả quan.

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Thuế cũng thẳng thắn đánh giá, bên cạnh một số Thuế tỉnh, thành phố đạt kết quả tốt thì vẫn còn nhiều địa phương kết quả còn chưa đạt như mong muốn.

Thông tin tại hội nghị đánh giá công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đại diện Ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế) cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2025, Cục Thuế đã tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề về hộ kinh doanh; đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Đối với công tác phối hợp về quản lý đối với hộ kinh doanh, Cục Thuế đã cùng các các đơn vị có liên quan của Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương và các hiệp hội, đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ đẩy mạnh việc hỗ trợ hộ kinh doanh khoán chuyển đổi sang kê khai và lên doanh nghiệp thông qua tập huấn về chính sách thuế, chế độ kế toán, khuyến khích miễn giảm phí dịch vụ trong giao đoạn đầu chuyển đổi.

Đặc biệt, Cục Thuế đã tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt, đồng bộ 10 giải pháp trong toàn ngành như: chuyển đổi số trong công tác quản lý hộ kinh doanh; rà soát chuẩn hóa mã số thuế cá nhân và chuyển đổi mã số thuế thành số định danh công dân; xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ kinh doanh; rà soát chống sót hộ kinh doanh; quản lý hóa đơn đầu vào; quản lý dòng tiền; công tác kiểm tra đối với hộ kinh doanh; công tác kiểm tra nội ngành; quản lý nợ thuế đối với hộ kinh doanh…

Đôn đốc hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn để hình thành thói quen

Đại diện Ban Nghiệp vụ thuế cho biết, trên cơ sở đánh giá kết quả các giải pháp định kỳ hàng tuần/tháng, Cục Thuế đã tham mưu cho Bộ Tài chính giải pháp để hoàn thiện chính sách.

Đồng thời cũng thông qua công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, ngành Thuế đã tổng hợp đề xuất sửa đổi, hoàn thiện chính sách pháp luật thuế qua Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi mô hình quản lý thuế phù hợp với hộ kinh doanh sau khi bỏ hình thức thuế khoán.

Công chức thuế tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Ảnh: TN

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, để tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 88/CĐ-TTg ngày 12/6/2025 và Công điện số 184/CĐ-TTg ngày 2/10/2025 về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, Cục Thuế sẽ tiếp tục chỉ đạo Thuế tỉnh, thành phố tập trung triển khai các chỉ đạo của Cục Thuế theo kế hoạch định hướng triển khai nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng.

Lãnh đạo Cục Thuế chỉ đạo các đơn vị Thuế tỉnh, thành phố tiếp tục báo cáo UBND tỉnh, thành phố có cơ chế hỗ trợ hộ kinh doanh; cũng như phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ thông tin để có hỗ trợ các gói phần mềm hóa đơn điện tử cung cấp cho hộ kinh doanh với chi phí ưu đãi.

Theo đó, lãnh đạo Cục Thuế chỉ đạo các Thuế tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định đến hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn để hình thành thói quen lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, tạo tiền đề cho công tác quản lý thuế hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán từ 2026.

Các ban, đơn vị thuộc Cục Thuế cần tăng cường phối hợp, trao đổi với các đơn vị thuế cơ sở để xác định, phân loại chính xác hộ kinh doanh thuộc diện sẽ phải tính thuế theo phương pháp khấu trừ để có kế hoạch, lộ trình đào tạo, hướng dẫn phục vụ chuyển đổi thành công./.