Tổng kiểm kê tài sản công 2026: Rà soát số liệu, chuẩn hóa dữ liệu phục vụ quản lý mới

(TBTCO) - Ngày 9/12, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phục vụ Tổng kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý vào thời điểm 0h00 ngày 01/01/2026 cho khối bộ, cơ quan trung ương. Công tác này nhằm bảo đảm tính chính xác và hiệu quả trong quản lý tài sản công, đồng thời đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong quản lý nhà nước.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết, sau khi Bộ Tài chính tổng hợp số liệu và báo cáo kết quả kiểm kê tài sản công năm 2025, Chính phủ đã giao Bộ tiếp tục hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện kiểm kê lại vào 1/1/2026. Quyết định này xuất phát từ ba nguyên nhân chính.

Thứ nhất, việc rà soát dữ liệu năm 2025 cho thấy, dù các đơn vị đã nỗ lực, số liệu vẫn chưa đầy đủ, chưa thực sự chuẩn xác và một số chỉ tiêu còn thiếu logic, khiến số liệu tổng hợp chưa bảo đảm độ tin cậy.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: H.T

Thứ hai, quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới tại nhiều địa phương làm phát sinh biến động lớn về tài sản; nhiều trường hợp bàn giao nhưng không kèm biên bản tiếp nhận rõ ràng, khiến dữ liệu tại thời điểm 1/1/2025 không còn phù hợp.

Thứ ba, yêu cầu chuyển sang mô hình quản lý tài sản công hiện đại đòi hỏi phải có bộ dữ liệu chuẩn, phục vụ số hóa, gắn mã định danh tài sản và tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.

Ông Thịnh cũng nhấn mạnh, hiện Cục Quản lý công sản đang triển khai 2 nhiệm vụ quan trọng, đó là xây dựng Đề án số hóa dữ liệu tài sản công và hoàn thiện cơ chế kiểm tra, xử phạt qua việc thành lập Phòng kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính. Trong năm 2024, Bộ Tài chính đã thí điểm một số nội dung và dự kiến sẽ tăng cường hơn trong năm 2026, nhưng đảm bảo không tạo thêm áp lực quá lớn lên cơ sở. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, việc có dữ liệu chuẩn là rất quan trọng.

Về nguyên tắc, phạm vi, đối tượng tổng kiểm kê, ông Thịnh cho biết vẫn giữ như cuộc thống kê năm 2025. Ngoài ra, lần thống kê này cũng bổ sung một số nội dung để phù hợp với xu hướng quản lý mới, đó là: tích hợp thông tin rủi ro thiên tai ảnh hưởng đến tài sản công, đặc biệt với các tài sản là nhà, công trình, nhằm phục vụ công tác quản lý rủi ro sau này (do vừa qua bão lũ ảnh hưởng rất lớn đến tài sản công); gắn mã tài sản phục vụ số hóa; bổ sung đối tượng là các đơn vị tiếp nhận tài sản thu hồi, chuyển giao (đây là nhóm năm trước chưa quy định rõ, nhưng năm nay rất nhiều trường hợp tài sản thu hồi từ trung ương hoặc địa phương được giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất hoặc các tổ chức được giao quản lý, nên phải đưa vào thống kê).

Về biểu mẫu và quy trình, Bộ Tài chính giữ ổn định như năm 2025 nhưng có điều chỉnh phù hợp với các nội dung mới.

Ông Nguyễn Tân Thịnh cũng nhấn mạnh: “Năm vừa qua, chúng ta đã rất nỗ lực hoàn thành cuộc tổng kiểm kê đầu tiên; năm nay vẫn có thuận lợi nhưng cũng sẽ gặp một số khó khăn. Tôi mong các đồng chí phát huy kinh nghiệm từ đợt trước để triển khai tốt hơn. Đồng thời, cần kết hợp việc kiểm kê tài sản tại thời điểm 31/12/2025 với thống kê tài sản tại thời điểm 1/1/2026 để tránh trùng lặp và bảo đảm kết quả chính xác”.