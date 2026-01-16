TP.Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ sắp xếp xử lý nhà đất công để báo cáo Bộ Tài chính

(TBTCO) - UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ban, ngành cùng các xã, phường đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp lại, xử lý nhà đất công để thành phố báo cáo Bộ Tài chính.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội và Công điện số 207/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với UBND các xã, phường, đặc khu, UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở nhà, đất đã được giao theo Quyết định giao tài sản công được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì tiếp tục sử dụng và không phải thực hiện thủ tục sắp xếp lại, xử lý theo quy định.

Tương tự, đối với các sở, ban, ngành và tổ chức khác, trường hợp nhà, đất đã được bố trí, sử dụng đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công thì tiếp tục sử dụng và không phải thực hiện thủ tục sắp xếp lại.

Đối với các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm rà soát, thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại các nghị định của Chính phủ.

Đồng thời, lập danh mục cơ sở nhà, đất không phải sắp xếp lại và danh mục cơ sở nhà, đất thuộc diện phải sắp xếp, xử lý, gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, sau đó UBND thành phố sẽ báo cáo Bộ Tài chính.

Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương (cũ) được UBND TP. Hồ Chí Minh chuyển đổi công năng thành Trung tâm Khoa học công nghệ. Ảnh: Lê Toàn

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp nhận nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo quy định pháp luật về đất đai.

Trên cơ sở phương án sắp xếp đã được phê duyệt, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu và người đứng đầu các tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, xử lý nhà, đất theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh để tài sản bỏ trống, không sử dụng gây thất thoát, lãng phí.

Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất có trách nhiệm rà soát các trường hợp bị lấn chiếm, tranh chấp, sử dụng sai mục đích, thiếu hồ sơ pháp lý, chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND địa phương nơi có nhà, đất để xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xem xét, giải quyết các trường hợp nhà, đất có vướng mắc và căn cứ nguồn gốc, hồ sơ pháp lý để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định, không chờ đến khi hoàn tất việc sắp xếp, xử lý nhà, đất.

Theo báo cáo của Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, sau sáp nhập thành phố có tổng cộng 1.087 trụ sở làm việc của các cơ quan và đơn vị sự nghiệp.

Sau khi sáp nhập, trụ sở Trung tâm hành chính Bình Dương (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) vẫn duy trì sử dụng cho một số cơ quan chuyên môn để xử lý chuyển tiếp trong thời gian đầu. Sau khi ổn định bộ máy tổ chức, các đơn vị này sẽ trình phương án sắp xếp đối với các trụ sở này.

Mới đây, UBND TP. Hồ Chí Minh đã chấp thuận chủ trương chuyển đổi công năng tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương (cũ) thành Trung tâm Khoa học công nghệ./.