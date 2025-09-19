(TBTCO) - Từ ngày 1/7/2025, các cơ sở kinh doanh dược phẩm phải thông báo với Sở Y tế trước khi hoạt động trên nền tảng thương mại điện tử. Tuy nhiên, đến nay, chưa có đơn vị nào tại TP. Hồ Chí Minh thực hiện, dẫn đến lo ngại về chất lượng thuốc và quyền lợi người tiêu dùng.

Theo quy định của Luật Dược năm 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2024), Nghị định số 163/2025/NĐ-CP và Thông tư số 11/2025/TT-BYT, các cơ sở bán lẻ, bán buôn thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định khi kinh doanh qua hình thức trực tuyến.

Cụ thể, theo điểm d khoản 3 Điều 17 Thông tư 02/2018/TT-BYT và điểm d khoản 4 Điều 18 Thông tư 03/2018/TT-BYT (sửa đổi tại Thông tư số 11/2025), trước khi khởi động hoạt động thương mại điện tử, các đơn vị phải gửi văn bản thông báo theo Mẫu số 05/GPP đến Sở Y tế tỉnh, thành phố nơi đặt địa điểm kinh doanh. Tương tự, khi chấm dứt, phải thông báo theo Mẫu số 06/GPP.

Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh cho biết, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, chưa có bất kỳ cơ sở nào gửi thông báo về hoạt động này đến Sở Y tế, dù quy định đã có hiệu lực từ hơn 2 tháng qua. Điều này đặt ra thách thức trong việc kiểm soát chất lượng thuốc lưu hành trên các sàn giao dịch trực tuyến, tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe cộng đồng.

Để khắc phục tình trạng trên và đảm bảo hoạt động kinh doanh dược tuân thủ pháp luật, Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh đề nghị các thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (như sàn giao dịch, website khuyến mại trực tuyến) thực hiện ngay các biện pháp cụ thể. Trước hết, phải tuân thủ đầy đủ quy định trong hoạt động kinh doanh dược qua mạng. Thứ hai, các sàn cần thông báo và hướng dẫn nhà bán hàng thuộc ngành dược thực hiện nghĩa vụ pháp lý, bao gồm việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước để giám sát, đảm bảo chất lượng thuốc và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đặc biệt, cần thường xuyên rà soát hồ sơ, yêu cầu nhà bán bổ sung tài liệu chứng minh điều kiện kinh doanh trước khi cho phép hoạt động trên sàn. Đối với các vi phạm, phải kịp thời cảnh báo hoặc áp dụng biện pháp từ chối dịch vụ tạm thời, thậm chí vĩnh viễn.

Sở Công thương nhấn mạnh, việc triển khai các nội dung này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nhạy cảm như dược phẩm. Để biết thêm thông tin, các đơn vị có thể liên hệ Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh. Với động thái này, cơ quan chức năng TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh kiểm soát thương mại điện tử trong ngành y tế, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân trong bối cảnh mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến./.